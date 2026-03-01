¿Qué tuvo que ver Bad Bunny en la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal?

Escenario

¿Qué tuvo que ver Bad Bunny en la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal?

Aunque no se menciona directamente al Conejo Malo, internautas atan cabos y arman teorías sobre cómo influyó en la separación entre Nodal y Cazzu, a propósito de la canción 'Rosita'.

Buena Vida

|

time-clock

¿Qué tiene que ver Bad Bunny en la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal?

Foto de archivo del Conejo Malo. (Foto Prensa Libre: Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

“Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, dice uno de los versos de la explícita melodía que recién lanzó Tainy en colaboración con Rauw Alejandro y Jhayco, de la que Bad Bunny es uno de los autores, según se menciona en redes sociales.

Rosita se lanzó el 19 de febrero y, según Chic Magazine, aunque al inicio Nodal guardó silencio, en una historia de Instagram usó de fondo la melodía para una imagen donde aparece junto a Ángela Aguilar en un jardín. Para muchos, este fue un mensaje de respuesta.

Cazzu respondió a Rauw Alejandro y a Jhayco: “El chisme vende más que el arte”, en un ensayo sobre la camaradería. Y en el mensaje hace referencia a su hija Inti y a la “crónica de un abandono”.

LECTURAS RELACIONADAS

MEX9788. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 12/08/2025.- La cantante argentina Cazzu posa durante una rueda de prensa este martes, en Ciudad de México (México). Cazzu o La Jefa del Trap, afirmó que aún es idealista pensar que las mujeres algún día dejarán de ser feministas, ya que seguimos buscando la igualdad. EFE/ Mario Guzmán

La controversia por “Rosita” reabre tensión entre Cazzu y Nodal por su hija e infidelidades

chevron-right
COLOMBIA-ENTERTAINMENT-MUSIC-CONCERT

Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y agota dos conciertos en Sídney con Debí tirar más fotos

chevron-right

Luego vino la respuesta de Nodal, también en redes sociales, donde pidió no involucrar a su hija. Y algunos internautas rumoran que la respuesta fue escrita por los Aguilar.

En dicho mensaje, Nodal también menciona que Cazzu compartió escenario con uno de los compositores de Rosita y hace referencia a una “historia que seguramente nunca contará”.

Según mencionan algunos medios, Cazzu mantuvo un romance en el 2018 con Bad Bunny y en una entrevista reciente dijo: “La verdad que Benito es un tipazo”.

ESCRITO POR:

Buena Vida

Buena Vida

Lee más artículos de Buena Vida

ARCHIVADO EN:

Bad Bunny Cazzu Christian Nodal Rauw Alejandro 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS