¿Qué tuvo que ver Bad Bunny en la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal?

“Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, dice uno de los versos de la explícita melodía que recién lanzó Tainy en colaboración con Rauw Alejandro y Jhayco, de la que Bad Bunny es uno de los autores, según se menciona en redes sociales.

Rosita se lanzó el 19 de febrero y, según Chic Magazine, aunque al inicio Nodal guardó silencio, en una historia de Instagram usó de fondo la melodía para una imagen donde aparece junto a Ángela Aguilar en un jardín. Para muchos, este fue un mensaje de respuesta.

Cazzu respondió a Rauw Alejandro y a Jhayco: “El chisme vende más que el arte”, en un ensayo sobre la camaradería. Y en el mensaje hace referencia a su hija Inti y a la “crónica de un abandono”.

Luego vino la respuesta de Nodal, también en redes sociales, donde pidió no involucrar a su hija. Y algunos internautas rumoran que la respuesta fue escrita por los Aguilar.

En dicho mensaje, Nodal también menciona que Cazzu compartió escenario con uno de los compositores de Rosita y hace referencia a una “historia que seguramente nunca contará”.

Según mencionan algunos medios, Cazzu mantuvo un romance en el 2018 con Bad Bunny y en una entrevista reciente dijo: “La verdad que Benito es un tipazo”.