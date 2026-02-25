La controversia por “Rosita” reabre tensión entre Cazzu y Nodal por su hija e infidelidades

La canción Rosita, de Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco, ha provocado una nueva polémica. Cazzu se pronunció en un mensaje publicado en Substack titulado “Tiradera”, al que su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, ha respondido.

Rosita fue lanzada el jueves 19 de febrero. La canción, que supera los dos millones de reproducciones, incluye una línea que dice: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal".

Cazzu respondió el martes 24 de febrero: "Hoy, la obra se llama: “La legendaria camaradería entre varones”. Un tema del cual podría hacer una tesis. En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo los carcome. Pocas veces se atreven a decirse verdades entre ellos o siquiera a ellos mismos y por eso algunos no se creen ni el propio latido del corazón", expresó la cantante argentina.

"“El chisme vende más que el arte”, tuitea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte; se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina: “voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada; total, no será mi crimen”. La tibieza, un gran enemigo del bien", dice Cazzu.

La cantante agrega, en referencia a la canción: "¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema; el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado… La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios. Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar. Le contesto con la verdad mientras sonrío y mucho", concluye su mensaje, no sin antes decir: "Imagínense que, a pesar de la pulla (lastimar indirectamente a alguien) y el eufemismo recibido, yo todavía les tengo piedad… Julieta le dice a Cazzu o Cazzu le dice a Julieta: “No sería justo, les llevas demasiada ventaja”".

La respuesta de Christian

El pasado fin de semana, Christian publicó en sus historias de Instagram una foto en la que se le veía con su esposa Ángela.

Sonriente, la cantante de regional mexicano apareció en la imagen con un vestido blanco semitransparente. Ambos lucían felices y cercanos.

En las últimas horas, medios internacionales han destacado la respuesta que Nodal envió en su canal de difusión.

“Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, como Christian Nodal", comentó el artista.

“Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo, y me atrevo a decir que hasta en tono de burla a mi fama de alma enamorada. No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo", agregó.

🚨 CHRISTIAN NODAL le responde a Cazzu y defiende a Jhayco y Rauw Alejandro 📷👀 pic.twitter.com/5qpVbxgi7w — Billboard AR (@BillboardArg) February 25, 2026

“Me cuesta entender la selectividad de la indignación. Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir el escenario con uno de los compositores de Rosita… pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición", comentó, en alusión a lo que algunos han interpretado como una referencia al reciente encuentro de la cantante argentina con Bad Bunny.

“Si esta situación está afectando, como lo planteó, a mi hija, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada. Y yo sigo contando amaneceres pa’ volver a ver mi sol", agregó Nodal, en referencia a que no ha visto a su hija.