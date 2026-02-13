Pepe Aguilar pide “paz pronto” para Zacatecas tras agresión armada

En un confuso evento en México se corrieron rumores del peligro en que estaba Pepe Aguilar y su familia. El cantante ha dado su versión de los hechos.

USA3469. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 29/03/2024.- Fotografía cedida por French Toast Agency donde aparece el cantante mexicoestadounidense Pepe Aguilar, quien publicó este viernes el sencillo 'Corazón a medio día', un nuevo tema que lanza el mismo día en que comenzará en California su gira 'Jaripeo hasta los huesos'. El sencillo sale al mercado acompañado de un video que muestra a Aguilar en la piel de un científico que junto a un grupo de colegas logran "estabilizar el corazón de la humanidad". EFE/ French Toast Agency / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El cantante mexicoestadounidense Pepe Aguilar publicó un comunicado aclarando qué sucedió en un supuesto ataque cerca de su casa familiar. (Foto Prensa Libre: EFE)

En un confuso incidente, medios de comunicación reportaron un supuesto ataque armado contra Pepe Aguilar, su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal en Zacatecas.

El cantante Pepe Aguilar aseguró en un comunicado que su familia "está bien", y que lo sucedido corresponde a un "operativo" de las fuerzas de seguridad cerca de su casa.
"Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien", afirmó Aguilar.


En un primer momento, medios locales aseguraron que el ataque a balazos había ocurrido contra un convoy de los cantantes mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar mientras se trasladaban de Zacatecas a la Ciudad de México.


El Gobierno de Zacatecas confirmó que se registró una agresión armada en el municipio de Villanueva, donde está ubicado el rancho de la familia Aguilar.
En tanto, el secretario general de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes, precisó que el incidente ocurrió en la comunidad de Tayahua, sobre la carretera hacia el municipio de Tabasco.

"Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas", expresó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes el ataque que se produjo la noche del jueves contra un convoy integrado por miembros de las fuerzas de seguridad, que se encontraban cerca de un predio del cantante mexicano Pepe Aguilar, en el céntrico estado de Zacatecas, y aseguró que los familiares del intérprete "están bien".

En su conferencia de prensa diaria, la mandataria mexicana detalló que el convoy fue atacado porque "pasaron en ese momento por un lugar", en referencia a la propiedad del cantante Aguilar, pero que "no tenía nada que ver" con la familia del artista.


"Ellos afortunadamente todos están bien y desde el momento que ocurrió hubo comunicación con ellos para su protección", añadió.


Sheinbaum insistió que "ni mucho menos" el ataque armado iba destinado a la familia de Aguilar, sino que se produjo cuando pasaron por la zona en la que fueron agredidos los agentes de seguridad.


Finalmente, la presidenta mexicana afirmó que los detalles serán proporcionados "con transparencia" por las autoridades federales del Gabinete de Seguridad.


Los funcionarios atacados serían miembros de la policía estatal y del Ejército mexicano, según informaron medios locales.


