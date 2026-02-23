Escenario
“Qué horrible todo lo que está pasando”: Christian Nodal se pronuncia tras los hechos de violencia en México luego de la muerte de Nemesio Oseguera
Luego de los acontecimientos que el cartel Jalisco Nueva Generación habría desatado en México como reacción a la muerte de Nemesio Oseguera. Christian Nodal compartió un mensaje con sus seguidores.
Christian Nodal envía mensaje en su grupo de Instagram sobre la situación de México. (Foto Prensa Libre: EFE)
Bloqueos, enfrentamientos y quema de vehículos se registraron el pasado domingo como respuesta a la muerte de Oseguera, señalado como cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación. Ante los hechos de violencia, Christian Nodal se pronunció y envió un mensaje a sus seguidores.
El cantante de regional mexicano, quien días atrás habría quedado junto a su esposa en medio de un tiroteo, reflexionó sobre lo ocurrido en México y pidió a sus seguidores que se cuidaran.
El mensaje se deriva de que el caos se desató luego de que se notificara que Oseguera, presunto líder y fundador del cartel Jalisco Nueva Generación, habría fallecido tras ser abatido por autoridades de seguridad.
Oseguera era buscado por autoridades de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de US$15 millones. Según recopiló Infobae, la muerte de Oseguera habría ocurrido durante un operativo, lo que desató un enfrentamiento en el que resultó herido.
Durante su traslado a un centro hospitalario, Oseguera habría fallecido, lo que provocó que el cartel Jalisco Nueva Generación reaccionara con una ola de violencia en Jalisco y otras áreas del país, destaca el medio.
Horas después de iniciar los disturbios, Nodal compartió, a través de su canal de difusión en Instagram, un mensaje a sus seguidores: “Qué horrible es todo lo que está pasando alrededor del mundo”, inició.
Asimismo, destacó: “Me duele el alma por mi México”, en alusión a los actos de violencia que han afectado al país. El intérprete de Ya no somos ni seremos también pidió a sus seguidores que se cuiden ante estos hechos.
Otras celebridades se suman a mensajes de apoyo
Personalidades como la actriz Geraldine Bazán también compartieron un mensaje sobre lo ocurrido en México: “Mi corazón está con Jalisco, con Guadalajara, con León, con Nayarit… y con cada familia que hoy siente miedo, incertidumbre o angustia”, recopila Excélsior.
Otra de las figuras que se pronunció fue Bárbara de Regil, quien envió un mensaje a México: “Le pido a Dios que esto termine sin que nadie sufra. Solo quiero pedirte que te cuides, que si puedes no salgas y que estés cerca de tu familia. Nada es más importante que estar a salvo”.
