“Qué horrible todo lo que está pasando”: Christian Nodal se pronuncia tras los hechos de violencia en México luego de la muerte de Nemesio Oseguera

Bloqueos, enfrentamientos y quema de vehículos se registraron el pasado domingo como respuesta a la muerte de Oseguera, señalado como cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación. Ante los hechos de violencia, Christian Nodal se pronunció y envió un mensaje a sus seguidores.

El cantante de regional mexicano, quien días atrás habría quedado junto a su esposa en medio de un tiroteo, reflexionó sobre lo ocurrido en México y pidió a sus seguidores que se cuidaran.

El mensaje se deriva de que el caos se desató luego de que se notificara que Oseguera, presunto líder y fundador del cartel Jalisco Nueva Generación, habría fallecido tras ser abatido por autoridades de seguridad.

Oseguera era buscado por autoridades de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de US$15 millones. Según recopiló Infobae, la muerte de Oseguera habría ocurrido durante un operativo, lo que desató un enfrentamiento en el que resultó herido.

Durante su traslado a un centro hospitalario, Oseguera habría fallecido, lo que provocó que el cartel Jalisco Nueva Generación reaccionara con una ola de violencia en Jalisco y otras áreas del país, destaca el medio.

Horas después de iniciar los disturbios, Nodal compartió, a través de su canal de difusión en Instagram, un mensaje a sus seguidores: “Qué horrible es todo lo que está pasando alrededor del mundo”, inició.

Asimismo, destacó: “Me duele el alma por mi México”, en alusión a los actos de violencia que han afectado al país. El intérprete de Ya no somos ni seremos también pidió a sus seguidores que se cuiden ante estos hechos.

Otras celebridades se suman a mensajes de apoyo

Personalidades como la actriz Geraldine Bazán también compartieron un mensaje sobre lo ocurrido en México: “Mi corazón está con Jalisco, con Guadalajara, con León, con Nayarit… y con cada familia que hoy siente miedo, incertidumbre o angustia”, recopila Excélsior.

Otra de las figuras que se pronunció fue Bárbara de Regil, quien envió un mensaje a México: “Le pido a Dios que esto termine sin que nadie sufra. Solo quiero pedirte que te cuides, que si puedes no salgas y que estés cerca de tu familia. Nada es más importante que estar a salvo”.

Christian Nodal envía mensaje en su grupo de Instagram sobre la situación de México. (Foto: Captura de pantalla)