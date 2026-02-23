Abre la convocatoria del concurso de fotografía de Semana Santa “Luz y fe” para ser la portada de El Pregón de Prensa Libre

Prensa Libre invita a su audiencia a participar en el concurso fotográfico Luz y fe, abierto a fotógrafos profesionales y aficionados.

Se busca una imagen que represente el fervor, la devoción y la riqueza cultural de la Cuaresma y la Semana Santa.

La fotografía ganadora será la portada de la revista El Pregón, la guía anual de Prensa Libre que publica los recorridos de las principales procesiones de la Semana Mayor.

La convocatoria estará abierta hasta el miércoles 4 de marzo del 2026, fecha de cierre del concurso, a las 23.59 horas.

Requisitos para participar

Podrán participar imágenes que retraten manifestaciones religiosas, procesiones, alfombras y otras expresiones propias de la Semana Santa en Guatemala. Las fotografías deben haber sido tomadas entre el 2024 y marzo 2026. Cada participante podrá enviar una sola fotografía.

Debe ser de autoría propia, en tamaño original y a color (tal y como fue captado de la cámara fotográfica).

No se aceptarán fotografías tomadas con teléfonos celulares inteligentes, ipad, tabletas o dispositivos similares.

Se aceptan fotografías solamente en formato vertical.

Se permiten capturas realizadas con cámaras profesionales o semiprofesionales (réflex o mirrorless), y drones.

No se admiten fotografías premiadas en otros concursos ni exhibidas públicamente.

No está permitido el uso de herramientas de postproducción para alterar la imagen, ni se aceptan fotomontajes o fotos generadas con inteligencia artificial.

Los autores deben ser mayores de edad y se comprometen a ceder los derechos de las fotografías. Al subir su imagen, deberá descargar un documento para colocar su firma aceptando la cesión de derechos a Grupo Prensa Libre.

Para participar debe llenar este formulario, el cual es la única forma de participar, el cual solicita:

Datos generales: nombre completo del autor, DPI, dirección, correo electrónico

Título o lema de la fotografía.

Nombre del cortejo procesional (si aplica) o descripción de la fotografía.

Fecha, año y lugar donde fue tomada la fotografía.

Cesión de derechos

Los participantes deberán firmar un documento en el que aceptan la cesión de derechos de la imagen a Prensa Libre para su publicación en El Pregón y otros medios asociados.

Selección y jurado

El consejo editorial de Prensa Libre evaluará las fotografías tomando en cuenta estos aspectos:

Impacto visual y técnico.

Representación del fervor, la tradición y la devoción.

Originalidad y creatividad.

La foto ganadora saldrá publicada en la revista El Pregón 2026, el viernes 20 de marzo. El ganador también recibirá una suscripción de Prensa Libre y un premio sorpresa.

Fecha límite para envío

Las fotografías deberán enviarse antes del miércoles 4 de marzo a las 23.59 horas. No se aceptarán envíos fuera del plazo establecido.

¡Participe y deje que su lente inmortalice la tradición!