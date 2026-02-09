Así será la programación de Prensa Libre Radio, la nueva emisora en el 106.5 FM

Los guatemaltecos tienen una nueva opción para informarse con Prensa Libre Radio, que transmite en el 106.5 FM y también puede escucharse en teléfonos móviles y a través de un player que se visualiza al ingresar www.prensalibre.com, con una programación de música, noticias y espacios de debate a cargo de periodistas e invitados. Es el nuevo miembro que se une a la familia de Prensa Libre y Guatevisión.

Prensa Libre anunció la adquisición de una frecuencia radial en alianza con Grupo Nuevo Mundo en diciembre pasado. La radio por ahora tiene cobertura en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez. En la web se amplía el territorio y es posible escucharla incluso fuera de las fronteras.

El grupo Prensa Libre ha buscado desde su origen distintos proyectos de diversificación para llegar a más audiencias y ampliar los canales de difusión. "El objetivo es abrir más espacios para los contenidos que los guatemaltecos ya buscan y en los que confían. La radio tiene cualidades únicas, como acompañar a las personas en momentos específicos del día, especialmente cuando se movilizan por la ciudad. Vivimos en un mundo de multipantallas y medios, y debemos estar donde está nuestra audiencia, con los formatos y estándares que nos distinguen", afirma Christian Blank, CEO del grupo.

Blank además comenta que el reto es mantener el proceso periodístico que ha caracterizado al grupo. "Nos hemos adaptado a lo largo de los años para construir una estructura ideal, y seguimos evolucionando. La radio es un proyecto simbólico que habíamos intentado aterrizar antes, y esta oportunidad se dio con mucha fluidez junto al grupo Nuevo Mundo”.

"La alianza surgió como una oportunidad de hacer algo en conjunto, combinando la experiencia periodística de Prensa Libre —una marca de gran valor y credibilidad— con nuestra trayectoria en radio. Encontramos la forma de trabajar juntos a través de una nueva emisora. Grupo Nuevo Mundo tiene más de 70 años en el mercado y siempre estamos buscando formas de ampliar nuestras audiencias", expresa Miguel González, de Grupo Nuevo Mundo.

Por su parte, Mario Alejandro Sandoval Ruiz, gerente de nuevos negocios de Prensa Libre, expresa que "desde su fundación, Prensa Libre nació con la intención de generar información relevante para las audiencias, manteniendo la equidistancia frente a todos los poderes. Así crecimos, y este año cumplimos 75 años de existencia. Nos hemos ido incorporando a las nuevas tecnologías. Nos hacía falta la radio; desde hace algún tiempo se había considerado esta posibilidad, y ahora podemos compartir información de calidad en diferentes momentos y espacios donde las personas eligen estar informadas".

"Prensa Libre Radio es una herramienta para una audiencia que, dentro de su agitada rutina diaria, busca en el formato de audio información verificada para tomar decisiones, tanto en lo cotidiano como en temas de política, economía o salud. Tiene el respaldo de una redacción robusta y complementa nuestra oferta informativa multiplataforma, que ya incluye digital, video on demand, televisión e impreso", explica Antonio Barrios Alvarado, editor jefe de la redacción de Prensa Libre y Guatevisión.

¿Qué escuchará en la radio?

Otto Ángel, productor general de Prensa Libre Radio, cuenta que el proyecto se venía gestando desde hace meses. “Se definió que era el momento de entrar a un formato que acompañe a las personas mientras se trasladan por la ciudad. La radio permite un espacio ágil y cercano, con una propuesta de mucha actualidad, información responsable y balanceada, construida por una redacción de casi 100 personas comprometidas con el periodismo”.

La programación se ha diseñado para acompañar el inicio de las actividades por la mañana, el retorno a casa por la tarde y otras franjas con propuestas más pausadas. "Por la Mañana" abre la jornada, a las 5.30 horas junto a Otto Ángel, la presentadora ElsaMariana García y Javier Zepeda, analista político y estratega de comunicación. Le sigue la emisión en directo del "Noticiero Guatevisión", a las 13 horas. Por la tarde, de 17 a 19 horas, se transmite "Mesa Central", un espacio de análisis y discusión dirigido por Ricardo García Santander. La jornada cierra con el "Noticiero Guatevisión Estelar", a las 21 horas con María Luisa Gómez. Además, se incorpora el programa "Ideas con libertad", de Libertópolis, que se transmitirá de 15 a 17 horas. Conforme avancemos, desarrollaremos más espacios radiales con sello propio, agrega Ángel.

La frecuencia 106.5 FM será la principal salida al aire, acompañada por plataformas digitales y un player integrado en el sitio oficial de Prensa Libre.

La propuesta musical incluirá éxitos en inglés y español de las décadas de 1980, 1990 y 2000. En los segmentos informativos se mantendrán los valores de Prensa Libre, con contenidos actualizados, responsables y diversos.

Para González, los medios tradicionales han encontrado en las nuevas tecnologías una oportunidad. “Estas nos permiten llegar a las audiencias de distintas formas. Para Prensa Libre es fundamental ingresar al espectro radial. Ya tiene una fuerte presencia en digital, televisión y prensa escrita, pero hacía falta este canal. Hoy los medios son cada vez más multimedia, pensados para llegar a diferentes públicos, siempre respaldados por marcas con credibilidad”.

El reto es adaptarse continuamente. La radio ya no es solo FM: también es streaming, creación de contenido de audio y audiovisual, y distribución en múltiples plataformas. Prensa Libre Radio nace con estos desafíos en mente, con el propósito de llevar información y contenidos a distintos públicos y plataformas, como se consumen hoy las noticias y el entretenimiento, coinciden los entrevsitados.

Sandoval añade que también será un espacio para nuevas voces. "Es una forma de innovar dentro de una plataforma ya conocida. El reto es grande, pero quienes trabajamos en este proyecto lo hacemos con el corazón puesto en él", afirma.

Programación:

Por la mañana

🕔 5.30 horas

Conducido por ElsaMariana García, Javier Zepeda y Otto Ángel

Noticiero Guatevisión en directo

🕐 13 horas

Conducido por ElsaMariana García

Mesa Central

🕔 17 horas

Conducido por Ricardo García Santander

Noticiero Guatevisión Estelar

🕘 21 horas

Conducido por María Luisa Gómez