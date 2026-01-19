Familias guatemaltecas compiten por hasta Q7 mil en la nueva temporada de Soñando en Familia

El lunes 19 de enero inicia una nueva etapa de Soñando en Familia, el programa de entretenimiento que ha conquistado los hogares guatemaltecos. En esta novena temporada, el espacio televisivo promete más sorpresas, juegos renovados y la posibilidad de ganar hasta Q7 mil en efectivo, además de electrodomésticos y premios útiles para el hogar.

"Estamos emocionadísimos porque arrancamos con la novena temporada. Es increíble que el programa haya logrado trascender, ya casi llegando a una década de estar acompañando a las familias guatemaltecas", expresa Ricardo García Santander, presentador del programa desde sus inicios.

La esencia de esta nueva temporada es volver al espíritu con el que nació el programa: reunir a una familia entera para luchar por un sueño común, demostrar su talento, trabajar en equipo y, con esfuerzo, llevarse el premio. Durante dos noches, cada grupo familiar tendrá la oportunidad de participar en distintos desafíos que ponen a prueba tanto habilidades físicas como mentales.

"Queremos que la familia venga a competir como un verdadero equipo. No importa la edad. Pueden participar abuelos, padres, hijos, primos o cuñados. Lo importante es que tengan un objetivo en común", agrega García Santander.

Los sueños que llevan a las familias hasta el set de grabación son diversos: remodelar la casa, celebrar un cumpleaños especial, pagar tratamientos médicos, apoyar a un adulto mayor o incluso reunir fondos para iniciar un emprendimiento. Más allá del dinero, el valor central de Soñando en Familia es compartir el esfuerzo y vivir una experiencia que une.

¿Cuánto dinero se ha entregado en Soñando en Familia?

A lo largo de sus ocho temporadas previas, el programa ha entregado más de Q6 millones en premios. Han participado más de cinco mil familias, y se han creado más de 100 juegos distintos, lo que representa un reto constante para el equipo de producción.

Uno de los elementos clave del éxito, según García Santander, es contar con un equipo creativo y comprometido, encabezado por Jefferson Velázquez. Cada semana, el grupo analiza los resultados, estudia las reacciones del público y propone nuevas dinámicas. La producción no solo se enfoca en entretener, sino también en generar contenido atractivo para las marcas patrocinadoras.

Una novedad importante es que, en esta temporada, el público en casa también podrá ganar. Se están desarrollando herramientas para que la audiencia no solo se divierta viendo el programa, sino que también pueda participar y obtener premios desde su hogar.

Ricardo García Santander será el presentador de la temporada que invita a familias guatemaltecas a participar en diferentes concursos para ganar hasta Q7 mil. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El programa se transmite de lunes a viernes a las 20 horas por Guatevisión. Cada familia cuenta con dos noches para concursar, en las que se enfrentan a juegos de destreza, preguntas de conocimiento general, pruebas de canto, deletreo y dinámicas que exigen trabajo en equipo.

La primera familia que participará esta temporada es la de Leydi Julisa de León Flores, una guatemalteca que es madre y repostera, quien llegará junto a su familia. Su sueño es hacer crecer su proyecto de pastelería.

Quienes deseen asistir como público o participar pueden hacerlo a través de las redes sociales del programa o del canal. En cada episodio, compiten cuatro integrantes por familia, aunque pueden llevar a su grupo de apoyo.

"El programa ha evolucionado mucho, pero lo más importante se mantiene: la emoción de ver a una familia unida, luchando junta por cumplir un sueño. Ganar ese dinero juntos tiene otro significado", finaliza el presentador.

Soñando en Familia no solo entrega premios, sino que celebra el esfuerzo colectivo, la creatividad y el amor familiar. Una fórmula que sigue vigente y que, esta vez, regresa con más fuerza que nunca.