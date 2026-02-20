Cazzu en Guatemala 2026: Fecha, lugar, entradas y otros detalles del concierto que ofrecerá en el país

Los fanáticos guatemaltecos de Cazzu podrán disfrutar su música en directo con la gira Latinaje en vivo 2026, así lo anunció este viernes 20 de febrero la artista y la productora 2 Mundos.

De acuerdo con la información oficial, Cazzu lanzó recientemente Jujuy estrellado, una pieza que profundiza la narrativa iniciada en su álbum Latinaje. Además, continúa con la promoción deuna gira con la que ha recorrido Argentina, Uruguay, México, Chile, Perú, y Colombia, entre otros.

Según la artista argentina, disfruta del éxito que la ha consagrado como referente en Latinoamérica y con el que ha logrado que sus admiradores aumenten.

Este viernes 20 de febrero, Cazzu sorprendió con más fechas de su gira con la que llegará a Guatemala.

Fecha

Cazzu ofrecerá un concierto en Guatemala, el 18 de septiembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 Horas.

Lugar

Concha Acústica, Parque de la Industria.

Localidades

Zona Fan - Q525

Zona AMEX - Q725

Entradas

Las entradas se podrán adquirir en preventa el lunes 23 de febrero, a las 12 horas.

Venta general a partir del 24 de febrero

Ambas, en la web oficial de eTicekt.gt

