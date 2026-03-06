Del control del apetito a las adicciones: fármacos para la obesidad y la diabetes podrían ayudar a combatir adicciones, revelan investigaciones

En una nueva oportunidad para el tratamiento de adicciones a sustancias como el alcohol, opioides o cocaína, estudios han revelado que un fármaco utilizado para controlar el apetito, así como para tratar la diabetes, podría apoyar en la prevención y reducción del consumo de sustancias.

El análisis, dado a conocer a través de The BMJ, destaca que fármacos como el glucagón-1 (GLP-1) son prometedores para el tratamiento de la adicción a sustancias, ya que tienen potencial para la prevención y reducción de daños en los trastornos por consumo de sustancias.

Estos fármacos, desarrollados originalmente para tratar la diabetes, también se utilizan actualmente en tratamientos contra la obesidad debido a su capacidad para reducir el apetito y los pensamientos persistentes sobre la comida. A partir de estos efectos, los investigadores plantean que podrían actuar de forma similar sobre el deseo compulsivo de consumir sustancias adictivas.

Ziyad Al-Aly, epidemiólogo y jefe de investigación y desarrollo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos), explica que los GLP-1 podrían actuar sobre el circuito de recompensa del cerebro, reduciendo las ansias asociadas al consumo de sustancias. No obstante, señala que todavía no existen ensayos clínicos a gran escala que confirmen plenamente esta hipótesis.

Los primeros indicios surgieron cuando pacientes que utilizaban estos medicamentos para tratar la diabetes o la obesidad reportaron una disminución inesperada del deseo de consumir alcohol, nicotina o drogas ilegales.

Para investigar esta relación, un equipo de científicos analizó los registros médicos de una población de 606,434 veteranos estadounidenses con diabetes tipo 2. Durante tres años compararon a quienes recibían tratamientos con GLP-1 con pacientes que utilizaban otro medicamento para la diabetes: los inhibidores de SGLT2.

Los resultados mostraron que, en personas sin antecedentes de adicción, el uso de GLP-1 se asoció con una reducción del 14% en el riesgo de desarrollar trastornos por consumo de sustancias. La disminución fue del 18% para el alcohol, 20% para la cocaína y la nicotina, y 25% para la adicción a opioides.

Bajar de peso

es el efecto secundario

menos interesante

de los agonistas GLP-1. ⚡️



Reducen la inflamación

y el riesgo cardiovascular. 🫀



Su blanco oculto:

la dopamina.



Perla clínica:

Reprograman el cerebro.

Son el futuro inminente,

contra adicciones severas. 💊 pic.twitter.com/uQpREFBdnS — Datos Médicos 🧠 (@MedicinaViral) February 27, 2026

Entre quienes ya padecían adicciones, el estudio también identificó efectos relevantes. Las muertes relacionadas con drogas se redujeron en 50% y las sobredosis en 39%. Además, se registraron menos visitas a emergencias (31%), menos hospitalizaciones (26%) y una reducción del 25% en intentos o pensamientos suicidas.

Según Al-Aly, a diferencia de otros tratamientos que se enfocan en una sola sustancia —como los parches de nicotina para dejar de fumar—, los GLP-1 podrían actuar sobre la biología común de la adicción, lo que abriría la puerta a una estrategia terapéutica más amplia.

El investigador explica que estos medicamentos podrían ayudar a reducir el llamado “craving” o “ruido de las drogas”, el deseo persistente que impulsa la adicción, independientemente de la sustancia.

Además, estos fármacos podrían ofrecer un beneficio adicional para pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes o la obesidad que también enfrentan problemas de adicción, ya que un solo tratamiento podría abordar ambas condiciones al mismo tiempo.

Dado que millones de personas ya utilizan medicamentos GLP-1 y su uso continúa en aumento, los especialistas consideran que estos hallazgos podrían tener un impacto importante en la salud pública.

En un editorial relacionado, Fares Qeadan, investigador de la Universidad Loyola de Chicago, señala que, aunque los tratamientos tradicionales siguen siendo prioritarios, estos resultados deberían ser considerados por los médicos cuando prescriben GLP-1 por razones metabólicas.

El especialista concluye que el siguiente paso será confirmar estos hallazgos mediante ensayos clínicos específicos, lo que podría transformar un descubrimiento incidental en una nueva estrategia terapéutica contra las adicciones.