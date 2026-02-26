¿Qué es el trastorno bipolar? Síntomas, señales de alerta y cómo afecta a una persona

La calidad de vida de una persona que enfrenta el trastorno bipolar puede verse afectada, ya que se caracteriza por la presencia de episodios alternantes de manía o hipomanía, así como de episodios depresivos que pueden afectar no solo a quien lo padece, sino también a su familia.

También conocido como trastorno afectivo bipolar, es una enfermedad psiquiátrica crónica que provoca una elevación anormal del ánimo, la energía y la actividad, las cuales no corresponden a cambios emocionales cotidianos, sino a alteraciones significativas que afectan el funcionamiento psicológico, social y ocupacional, explica la psicóloga Ximena Fuentes.

Desde la psicología clínica se considera un trastorno complejo y crónico que requiere evaluación profesional, tratamiento continuo y apoyo psicosocial. La revista Pharmaceutical Journal destaca que más de 40 millones de personas en todo el mundo viven con esta afección.

La psicóloga Mónica Mayorga señala que no se trata de cambios emocionales comunes, sino de alteraciones clínicas que pueden afectar significativamente el funcionamiento personal, familiar, social y laboral.

“Estos episodios impactan el funcionamiento de la persona en su día a día”, dice la psicóloga Daniella Feterman, quien explica que las señales de alerta para su diagnóstico pueden ser:

Períodos de energía inusualmente alta (parece que no necesitan descansar o dormir). Sensación de euforia excesiva o irritabilidad intensa. Pensamientos acelerados o sensación de que la mente no puede parar. Conductas impulsivas (gastos excesivos, decisiones arriesgadas o aumento de actividad), especialmente en episodios de manía. Episodios de tristeza profunda, desesperanza o vacío emocional. Fatiga intensa, dificultad para concentrarse o pérdida de motivación. Cambios importantes en el sueño y el apetito.

La experta destaca que los síntomas pueden aparecer en conjunto; sin embargo, para diagnosticar el trastorno debe cumplirse una serie de criterios, por lo que debe ser un experto en salud mental quien lo determine.

Personas con familiares que padecieron este trastorno están entre la población más vulnerable. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Por su parte, Mónica Mayorga explica que durante un episodio depresivo pueden presentarse señales como:

Tristeza persistente o sensación de vacío.

Pérdida de interés o placer en actividades habituales.

Fatiga constante.

Cambios en el sueño o el apetito.

Sentimientos de culpa, inutilidad o desesperanza.

Pensamientos relacionados con la muerte o el suicidio.

En el trastorno bipolar tipo I predominan episodios maníacos intensos, comparte la experta, mientras que en el tipo II se presentan episodios de hipomanía junto con episodios depresivos mayores.

¿Cómo afecta a las personas que padecen el trastorno bipolar?

El trastorno bipolar puede afectar las relaciones, el trabajo, la autoestima y la estabilidad emocional si no es tratado. También puede generar confusión, culpa o frustración, especialmente cuando la persona no entiende lo que está pasando dentro de sí, destaca Feterman.

Para comprenderlo mejor, Fuentes señala que este trastorno puede impactar diversas áreas:

Emocional: oscilaciones intensas del estado de ánimo y dificultad en la regulación emocional.

oscilaciones intensas del estado de ánimo y dificultad en la regulación emocional. Cognitiva: problemas de concentración, memoria y toma de decisiones.

problemas de concentración, memoria y toma de decisiones. Relacional: conflictos interpersonales, aislamiento o conductas impulsivas que afectan vínculos.

conflictos interpersonales, aislamiento o conductas impulsivas que afectan vínculos. Laboral o académica: disminución del rendimiento o dificultad para mantener estabilidad.

También puede coexistir con ansiedad, consumo de sustancias o estrés crónico, lo que complica el cuadro clínico.

¿Quiénes son más vulnerables?

Según Mayorga, las personas más vulnerables son:

Personas con antecedentes familiares de trastorno bipolar.

Individuos con historia de trauma temprano.

Personas con otros trastornos del estado de ánimo.

Quienes presentan consumo problemático de sustancias.

Suele iniciar en la adolescencia tardía o en la adultez temprana.

Los síntomas pueden aparecer en conjunto y pueden afectar la calidad de vida de quien padece el trastorno y su familia. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Apoyo familiar

El apoyo familiar es esencial en este proceso. Los tres psicólogos coinciden en que contar con acompañamiento es fundamental para la estabilidad emocional y la adherencia al tratamiento, aunque también reconocen que puede ser un proceso difícil para los cuidadores.

Las expertas recomiendan:

Psicoeducación: comprender el trastorno reduce el estigma y mejora la convivencia.

comprender el trastorno reduce el estigma y mejora la convivencia. Comunicación empática: escuchar sin juzgar ni minimizar la experiencia.

escuchar sin juzgar ni minimizar la experiencia. Favorecer rutinas saludables: sueño regular, alimentación equilibrada, actividad física y manejo del estrés.

sueño regular, alimentación equilibrada, actividad física y manejo del estrés. Detectar señales tempranas de recaída: cambios en el sueño, la conducta o el ánimo.

cambios en el sueño, la conducta o el ánimo. Promover tratamiento profesional: seguimiento psicológico y psiquiátrico cuando corresponda.