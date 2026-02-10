Duelo por una ruptura: herramientas emocionales para superar una separación de pareja y acciones para sanar

Tener un vínculo durante años con una persona y, de pronto, separarse puede generar confusión emocional. Retomar actividades en solitario, reorganizar el tiempo y reencontrarse consigo mismo suele ser uno de los mayores desafíos durante el proceso de sanación. Para atravesarlo, es necesario contar con herramientas que ayuden a procesar el duelo y con actividades que faciliten el encuentro con una nueva versión personal.

Una ruptura no implica únicamente la separación de una persona; también supone la pérdida de una estructura emocional y cotidiana compartida, explica la psicóloga de parejas Ximena Fuentes. Con el fin de la relación se rompen hábitos, planes, rutinas y expectativas y, en muchos casos, una identidad construida en función del “nosotros”.

La especialista señala que el proceso de soltar va mucho más allá del distanciamiento físico, pues incluye la ausencia de actividades cotidianas como los mensajes diarios, los planes de fin de semana y las conversaciones.

Mónica Mayorga, psicóloga clínica, coincide en que las relaciones integran una parte de la identidad individual. Desde la psicología, las rupturas se consideran procesos de pérdida que exigen adaptación emocional y reconstrucción personal, ya que el cerebro humano está diseñado para crear vínculos afectivos y, al romperse, se pierde lo construido.

Para la psicóloga Luisa Ruano, al enfrentar una ruptura —ya sea de noviazgo o matrimonial— es importante entender que no existe una pastilla mágica ni un tiempo exacto para “superar” a alguien. Sin embargo, sí existen herramientas y acciones que pueden ayudar al cuerpo, la mente y las emociones durante el proceso.

La ruptura como duelo emocional

Aceptar que soltar a una persona implica atravesar distintas emociones es un primer paso. Negación, tristeza, enojo, culpa, nostalgia y, con el tiempo, aceptación suelen aparecer mientras se enfrenta el vacío emocional que deja una ruptura, explica Mayorga.

“Muchas personas no solo extrañan a su pareja, sino también la rutina compartida, la sensación de compañía y el proyecto de vida que habían construido”, señala. Reconocer que estas reacciones son normales permite vivir el proceso con mayor conciencia y menos autoexigencia.

Tras una separación, retomar actividades en solitario y reorganizar la rutina forma parte del proceso de sanación emocional. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Aprender a estar solo para reconstruirse

Tras una ruptura surge la necesidad de reencontrarse consigo mismo. Esto implica redescubrir intereses personales, retomar actividades individuales y fortalecer la identidad fuera de la relación, destaca Mayorga.

Estar solo no significa estar incompleto, sino abrir un espacio para fortalecer la relación con uno mismo, replantear metas personales y construir bienestar desde la individualidad.

Aceptar que el vacío duele forma parte del proceso. “No se trata de eliminarlo de inmediato, sino de escucharlo. Preguntarse qué se extraña realmente o qué se buscaba en el otro ayuda a transformar el dolor en autoconocimiento”, explica la psicóloga.

Activar los sentidos también es clave. Caminar de forma consciente, prestar atención a la respiración, cocinar con calma, escuchar música o tomar una ducha reconfortante ayuda a regular el sistema nervioso y a anclarse al presente, coinciden Fuentes y Mayorga.

Pequeñas acciones que ayudan a sanar

Durante el proceso de soltar, las acciones cotidianas tienen un impacto significativo. No se trata de cambios drásticos, sino de gestos constantes de autocuidado, señala Fuentes. Entre las recomendaciones están:

Retomar actividades individuales: volver a hobbies, intereses o rutinas propias de antes de la relación, o explorar nuevas.

Establecer nuevas rutinas: crear horarios y rituales personales brinda estructura y reduce la sensación de desorganización emocional.

Expresar lo que se siente: escribir, hablar con alguien de confianza o acudir a terapia permite procesar emociones que, si se reprimen, tienden a intensificarse.

Cuidar el cuerpo: dormir adecuadamente, alimentarse de forma regular y realizar actividad física influye directamente en el estado emocional.

Poner límites al contacto: reducir o suspender el contacto con la expareja, especialmente al inicio, facilita que el proceso de desapego emocional avance.

Autocuidado y reconstrucción personal

El autocuidado durante una ruptura no es un lujo, sino una necesidad terapéutica. Implica tratarse con paciencia y compasión, integrar la experiencia sin que defina el presente y permitir que el vacío se transforme, con el tiempo, en un espacio para redescubrirse, dice Fuentes.

Aprender a estar solo no es resignarse a la soledad, sino construir una relación más consciente con uno mismo. Cada pequeño gesto de cuidado es una forma de reafirmarse: “aquí estoy para mí”, agrega la psicóloga de parejas.

Qué hacer para atravesar el duelo

Desde lo emocional, es fundamental validar las emociones y permitir que el cerebro procese la pérdida. Reprimir el dolor suele prolongar el proceso de adaptación, dice Ruano.

En el plano físico, la actividad física, la respiración consciente, el descanso adecuado y el contacto con la naturaleza ayudan a regular el sistema nervioso y a reducir el estrés.

Actividades como la escritura emocional, la expresión artística o el acompañamiento terapéutico facilitan la reorganización de la memoria emocional y fortalecen la identidad fuera del vínculo, destaca Ruano.

Reactivar la vida social, apoyarse en la red de apoyo y rehacer rutinas también son pasos clave, señala la especialista. Alejarse de personas que refuercen la idealización de la expareja y rodearse de vínculos que contengan y acompañen resulta fundamental.

Intentar cosas nuevas, retomar hobbies olvidados o crear rituales de despedida puede ayudar a cerrar ciclos. “La dignidad es una construcción personal; no se pierde con una ruptura”, recuerda el psiquiatra Walter Riso.

Atravesar una separación no es un camino lineal ni rápido. Sin embargo, con autocuidado, apoyo y conciencia, el proceso deja de ser solo una pérdida y puede convertirse en una oportunidad de crecimiento personal y sanación.

Ruano reflexiona que sanar no significa borrar la historia ni negar lo que se sintió, sino permitir que la experiencia se transforme en aprendizaje. “A veces, soltar es uno de los actos más valientes de amor propio, porque implica reconocer que el bienestar emocional también merece ser prioridad”.

El autocuidado y la validación emocional son claves para atravesar una ruptura de forma consciente y saludable. (Foto Prensa Libre: Freepik)