Cazzu comparte momentos con su hija Inti en plena gira y desata reacciones

De acuerdo con la prensa extranjera, la rapera argentina Cazzu viajó con su hija Inti en el marco de su gira “Latinaje”.

María Alejandra Guzmán

Cazzu

Se viralizaron imágenes de Cazzu viajando con su hija Inti, pese a desacuerdos legales con Christian Nodal, padre de la niña. (Foto Prensa Libre: EFE)

Cazzu atrajo la atención mediática internacional tras publicar en redes sociales fotografías junto con su hija Inti durante su gira Latinaje. Esto generó controversia, ya que la artista aún se encuentra en una disputa con su expareja, el cantante Christian Nodal.

Según la prensa extranjera, existe una demanda que Nodal interpuso para ver a su hija. El Imparcial señala que los documentos legales indican que el cantante desea intervenir en todas las decisiones relacionadas con su hija.

Uno de los puntos abordados se relaciona con los permisos de viaje y la gestión de documentos para la niña. Estos requieren especial atención, ya que, cuando los padres están en desacuerdo, el trámite suele convertirse en motivo de conflicto.

Entretanto, en las imágenes se observa cómo madre e hija comparten algunos momentos, los cuales se han viralizado a través de las redes sociales.

La versión de Cazzu sobre los permisos legales

De acuerdo con el medio Fama, este reencuentro ocurre después de meses de incertidumbre, ya que la rapera argentina había denunciado de forma pública al cantante por no haber autorizado la salida de la pequeña para acompañar a su madre durante las giras.

Sin embargo, dicha fuente recalca que, a pesar de todo, en las imágenes se puede apreciar cómo los conflictos legales no detienen a Cazzu para brindar estabilidad emocional a su hija Inti.

En las fotos, se ve que la niña luce un disfraz de una de las princesas Disney y comparte momentos de ternura con su mamá, según enfatizan diversos internautas.

@tu_patr0na707 @Cazzu nos comparte imágenes de Inti durante su tour Latinaje ☀️👑💕🙏💕 #cazzu #inti #tiktok #trending #foryoupage #instagram #reel #fypシ゚ #video #fypシ #fypシ゚viral #fyp #cazzufans #capcut #CapCut #latinaje #argentina ♬ original sound - tu_patr0na707

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Cazzu Christian Nodal Tendencias entretenimiento 
