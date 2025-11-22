¿Nodal peleó con José Madero por Ángela Aguilar? qué dice una periodista de la polémica

En octubre, el cantante de música regional mexicana Christian Nodal sorprendió al público en su última presentación en Monterrey, al invitar a cantar a José Madero, exintegrante de la banda PXNDX.

Sin embargo, pronto comenzaron a circular rumores sobre un supuesto enfrentamiento entre ambos, debido a que, presuntamente, Madero habría coqueteado con la esposa de Nodal, Ángela Aguilar.

La periodista mexicana Martha Figueroa dio más detalles en exclusiva durante el programa Así se hacen los chismes sobre esta supuesta pelea entre ambos intérpretes.

Todo habría comenzado, según Figueroa, en una alfombra roja, cuando Nodal iba acompañado de Aguilar y se habría percatado de que el exintegrante de PXNDX le “tiraba el can” a su esposa.

La periodista relató que Nodal y Madero comenzaron a intercambiar palabras, pero la discusión escaló hasta el punto en que empezaron a jalonearse. Fue entonces, según Figueroa, cuando el personal de seguridad intervino para separarlos.

Figueroa detalló que, al abandonar el lugar, Madero calificó a Nodal como “un loco”.

Incluso afirmó que Nodal tenía planes de colaborar musicalmente con Madero, pero que, debido al incidente, el proyecto habría sido cancelado.

“El señor Nodal iba a hacer una colaboración con el señor José Madero, ex-PXNDX (...) Iban a hacer una colaboración juntos y andaban en esas”, afirmó Figueroa.

Hasta el momento, ni Nodal, Aguilar ni Madero han dado declaraciones sobre lo ocurrido, ni han desmentido las afirmaciones de la periodista.

