Netflix integra herramientas de inteligencia artificial tras comprar InterPositive

Netflix ahora contará con herramientas basadas en inteligencia artificial (IA). La plataforma de entretenimiento anunció la adquisición de InterPositive, una empresa cinematográfica dedicada al desarrollo de esta tecnología.

La empresa fue fundada por el actor estadounidense Ben Affleck en el 2022 para crear modelos de IA basados en los diarios de producción ya existentes, con el fin de que los cineastas los introduzcan en el proceso de posproducción.

Su incorporación a Netflix se informó por medio de un comunicado en el que se detalla que, al combinar la tecnología con el arte, se busca ayudar a grandes películas y series a encontrar su público.

“Al incorporar a todo el equipo de InterPositive a Netflix mediante esta adquisición, y con la incorporación de Affleck como asesor sénior, invertimos en innovación impulsada por los creadores que mantiene a los cineastas en el centro del proceso”, se lee en el documento.

Netflix agregó que el primer modelo de esta empresa fue entrenado para comprender la lógica visual y la consistencia editorial, a la vez que preserva las reglas cinematográficas ante desafíos de producción reales, como tomas perdidas, reemplazos de fondos o iluminación incorrecta.

Según medios internacionales, con esta decisión no solo se incorpora a Affleck al equipo, sino también a otros 16 ingenieros, investigadores y creativos que participarán en el proyecto.

“Creemos que las nuevas herramientas deben ampliar la libertad creativa, no limitarla ni reemplazar el trabajo de guionistas, directores, actores y equipos. Ben y su equipo en InterPositive forman parte de una larga tradición en nuestra industria de artistas que lideran el uso de la innovación en la narrativa”, mencionó Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix.

Aunque de momento se desconoce el monto que invirtió la empresa en su nueva adquisición, esta no es la primera vez que realiza una inversión millonaria. A finales del 2025, Netflix anunció que invertiría US$1,000 millones en OpenAI, la cual permite que la inteligencia artificial utilice sus personajes para generar videos cortos.