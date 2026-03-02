Tecnología
Estos televisores y celulares perderán acceso a Netflix a partir del 15 de marzo
Si su televisor tiene más de 10 años de antigüedad, es probable que pronto ya no cuente con acceso a Netflix.
Los dispositivos ya no podrán acceder a la aplicación a partir del 15 de marzo. (Foto Prensa Libre: EFE)
Aunque Netflix no ha emitido un comunicado oficial, la plataforma ha enviado avisos a sus usuarios para notificarles que, a partir del 15 de marzo, no será posible acceder desde televisores fabricados antes del 2015.
Debido a esta medida, los televisores excluidos ya no podrán abrir, descargar ni actualizar la aplicación, por lo que los propietarios deberán buscar otras alternativas si desean acceder al servicio.
Según medios internacionales, más de 87 millones de equipos en todo el mundo serán impactados por esta medida y quedarán fuera del servicio.
La decisión se debe a que la nueva versión de Netflix necesita mayor capacidad de procesamiento, más memoria RAM y compatibilidad con protocolos de conexión modernos, con el objetivo de mejorar la calidad de imagen e integrar funciones más avanzadas.
Los dispositivos más antiguos no podrían soportar los nuevos estándares, lo cual generaría mayores costos operativos y limitaría la incorporación de mejoras en rendimiento, estabilidad y protección de datos.
Entre los televisores que quedarán excluidos están:
- Apple TV de primera, segunda y tercera generación
- Televisores Panasonic y LG fabricados antes del 2015
- Samsung Smart TV de la serie EOS producidos entre el 2012 y el 2015
- Línea Bravia de Sony con los modelos KDL, XBR, W95 y X95
Algunos teléfonos inteligentes también forman parte del listado que quedarán sin el servicio:
- Samsung Galaxy S5
- Sony Xperia M4 Aqua
- Motorola Moto X
- LG G4
- HTC One M8
- Huawei Ascend Mate 7
- Asus ZenFone 2
En el caso de Apple, solo quienes tengan iPhone y iPad con actualización a iOS 17 o iPadOS 17 seguirán siendo compatibles.
Algunas señales de que su equipo dejará de tener acceso a esta aplicación serán que no permitirá abrirla, aparecerá un mensaje indicando que ya no es compatible y señalará que no está disponible o no permitirá actualizarla.
Además, puede verificarlo con antelación al revisar la fecha de fabricación, la versión del sistema operativo o la información del sistema.