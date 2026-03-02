Netflix aclara el por qué de su salida de la negociación por Warner Bros.



Bloomberg destacó en su portal una entrevista con el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, quien explicó los motivos por los cuales la compañía decidió retirarse de la puja por Warner Bros. Discovery (WBD) el 26 de febrero, luego de que Paramount Skydance Corp. presentara una oferta superior.

Sarandos señaló que la decisión de no igualar la nueva propuesta fue tomada inmediatamente después de recibir la notificación formal sobre los términos de la oferta competidora.

“La empresa había definido con antelación distintos escenarios posibles y un rango específico de precio que estaba dispuesta a pagar”, explicó.

“El rango que estábamos dispuestos a pagar era muy claro”, afirmó. Añadió que, tras evaluar las condiciones financieras asociadas a la propuesta rival, la empresa decidió no continuar en la subasta.

Bloomberg también informó que las acciones de Netflix subieron 13% cuando se conoció su retirada. Asimismo, Paramount se compromete a pagar los US$2,800 millones (Q21,700 millones) que WBD tendría que pagar a Netflix por romper su acuerdo, y aportaría capital adicional si fuera necesario para cumplir los requisitos de solvencia de bancos prestamistas.

El acuerdo millonario

Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery firmaron el viernes un acuerdo que oficializa la compra de WBD en una transacción valorada en US$110 mil millones (aproximadamente Q858 mil millones).

Los términos del acuerdo incluyen un pago de US$31 por acción (aproximadamente Q241.80 por acción) en efectivo por todas las acciones en circulación de WBD.

En caso de que no se haya cerrado antes del 30 de septiembre, los accionistas de WBD recibirán una comisión de US$0.25 por acción (aproximadamente Q1.95 por acción) por cada trimestre, calculada diariamente hasta el cierre, precisó la compañía.

El acuerdo de Paramount respondió a la propuesta realizada por Netflix en diciembre para adquirir los estudios y los negocios de transmisión en directo o streaming de WBD por US$27.75 por acción (aproximadamente Q216.45 por acción), lo que valoraba esos activos en US$72 mil millones (aproximadamente Q561.6 mil millones), con un valor empresarial total cercano a US$82.7 mil millones (aproximadamente Q645.06 mil millones).

El acuerdo estipula, además, que cada película de WBD “tendrá un estreno completo en cines, con un período mínimo de 45 días a nivel mundial antes de estar disponible en video bajo demanda (VOD), con la intención de alcanzar de 60 a 90 días o más para maximizar la audiencia de los lanzamientos más exitosos”.

Con información de EFE.