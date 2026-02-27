Paramount y Warner Bros. Discovery firman fusión que creará un gigante global del entretenimiento

Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD) firmaron este viernes un acuerdo que oficializa la compra de WBD por parte de la primera, en una transacción valorada en US$110 mil millones (unos Q858 mil millones).

“Paramount Skydance Corporation (PSKY) y Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaron hoy que han firmado un acuerdo de fusión definitivo, según el cual Paramount adquirirá WBD, formando una empresa global de medios y entretenimiento de primer nivel enfocada en expandir las opciones del consumidor y empoderar al talento creativo en todo el mundo”, se informó en un comunicado conjunto.

Los términos del acuerdo incluyen una suma de US$31 (unos Q241.80) por acción en efectivo por todas las acciones en circulación de WBD.

“La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y se espera que se cierre en el tercer trimestre del 2026, sujeta a las condiciones habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de WBD”, agregó el escrito.

Se prevé que la votación del acuerdo se efectúe a principios de la primavera del 2026. En caso de no haberse cerrado antes del 30 de septiembre, “los accionistas de WBD recibirán una comisión de US$0.25 (unos Q1.95) por acción por cada trimestre (medida diariamente) hasta el cierre”, precisó.

El acuerdo estipula, además, que cada película de WBD “tendrá un estreno completo en cines, con un período mínimo de 45 días a nivel mundial antes de estar disponible en video bajo demanda (VOD), con la intención de alcanzar de 60 a 90 días o más para maximizar la audiencia de los lanzamientos más exitosos”.

Los términos de la fusión se oficializan un día después de que el gigante del entretenimiento Netflix se retirara de la puja por adquirir WBD, tras una nueva oferta presentada esta semana por Paramount.

El acuerdo de Paramount respondía al que realizó Netflix en diciembre pasado, como parte de una alianza preliminar para adquirir los estudios y los negocios de transmisión en directo o streaming de WBD por US$27.75 (unos Q216.45) por acción, valorando esos activos en US$72 mil millones (aproximadamente Q561.6 mil millones), con un valor empresarial total cercano a US$82.7 mil millones (unos Q645.06 mil millones).

Esta transacción entre ambas empresas “abre nuevas y atractivas oportunidades narrativas en los estudios de cine y televisión, plataformas de streaming y plataformas lineales de primer nivel de la compañía combinada”, resaltó Paramount.

Durante más de 100 años, la identidad de marca de Paramount Pictures —el nombre, la montaña, el halo de estrellas— ha sido sinónimo de una experiencia de entretenimiento.

El servicio de streaming Paramount+ se lanzó a principios de 2021 como una renovación de la marca del servicio de streaming actual de la compañía, CBS All Access. Ofrece contenido de la cartera de ViacomCBS en materia de transmisión, noticias, deportes y sus populares marcas de entretenimiento, como MTV, BET, Comedy Central, CBS, Nickelodeon y Smithsonian Channel. Además, el servicio incluye películas de Paramount Pictures.