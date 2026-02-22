¿Qué destino tendrá el personaje de Cal Jacobs en Euphoria tras la muerte de Eric Dane?

Eric Dane, actor reconocido por interpretar a Mark Sloan en Grey’s Anatomy y a Cal Jacobs en Euphoria, falleció el 19 de febrero del 2026, a los 53 años, casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares, reportó Univisión.

Desde su incorporación en el 2019, Dane encarnó a Cal Jacobs, un empresario inmobiliario y padre de Nate Jacobs (Jacob Elordi), cuya vida personal y secretos ocuparon uno de los ejes principales del drama.

Su personaje se mantuvo como uno de los más importantes dentro de la trama. Los críticos afirman que Euphoria es una serie visualmente impactante que explora la adolescencia moderna con temas como la adicción, la salud mental y la identidad. Ha sido elogiada por su excepcional cinematografía y sus actuaciones, especialmente la de Rue, interpretada por Zendaya. Algunos la consideran excesivamente dramática y explotadora, mientras que otros valoran su cruda representación de las dificultades juveniles.

Se trata de una adaptación estadounidense de la serie israelí homónima Euphoria, que sigue la vida problemática de Rue, una joven de 17 años adicta a las drogas que acaba de salir de rehabilitación y no tiene planes de mantenerse sobria.

En torno a Rue se encuentran Jules, una chica transgénero que busca su lugar; Nate, un deportista cuyos problemas de ira ocultan inseguridades sexuales; Chris, una estrella del fútbol americano cuya adaptación del instituto a la universidad es más difícil de lo esperado; Cassie, cuya historia sexual la sigue atormentando; y Kat, una adolescente preocupada por su propio cuerpo que explora su sexualidad. Mientras sus compañeros luchan por encontrar sentido a su futuro, la serie aborda el panorama adolescente de fiestas con sustancias y una vida cotidiana marcada por la ansiedad, con empatía y franqueza.

La tercera temporada de Euphoria será la última aparición de Eric Dane como Cal Jacobs, tras su muerte a los 53 años debido a esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El actor completó la filmación de sus escenas antes de fallecer, lo que garantiza la continuidad de su personaje en la próxima entrega de la serie.

La producción estará disponible a partir del domingo 12 de abril, a las 19.00 horas. Cada semana se estrenará uno de los ocho nuevos capítulos. En un principio se anunció que el estreno sería en el 2025.

En el avance, Rue tiene un nuevo trabajo y lleva una vida secreta como vendedora de drogas. Es buscada por una deuda pendiente.

Jules es una sugar baby; Cassie produce contenido para adultos y se prepara para su boda con Nate. Maddie mantiene contacto con Rue y un nuevo villano aparece en la trama.

Rosalía debuta en lo que parece ser el papel de una stripper o bailarina, según se observa en el avance.

En 2022, al recibir el Emmy como mejor actriz, Zendaya dijo: “Solo quiero decir que mi mayor deseo para Euphoria era que pudiera ayudar a curar a las personas. Solo quiero dar las gracias a todos aquellos que han compartido su historia conmigo”.

En 2023, el actor de la serie, Angus Cloud, falleció por una sobredosis de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y benzodiazepina.

La entrevista a Eric Dane

Horas después de la muerte del actor, Netflix confirmó que tenía una entrevista para ser publicada de forma póstuma como parte de la serie: Famous Last Words (Últimas palabras célebres), que el artista aceptó grabar bajo la condición de que se emitiera únicamente tras su muerte.

En esa conversación, según informó la plataforma en su cuenta de X, el actor habló abiertamente sobre su lucha contra la ELA, sus problemas de adicción y su matrimonio con Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado de 2004 a 2018 y con quien tuvo a sus dos hijas: Billie y Georgia.



—Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca volví a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca —asegura Eric Dane en la entrevista póstuma publicada por Netflix.

La conversación fue grabada en noviembre de 2025, y en ella se observa al actor con dificultades de movilidad y en el habla.

Dane se sincera ante la cámara y se describe como “solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre”, además de reconocer que fue un hombre feliz.

A sus hijas les dirige las palabras finales:

—Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté, tropecé a veces, pero lo intenté. En general, lo pasamos genial, ¿no?

Les aconseja vivir “ahora, justo ahora”.