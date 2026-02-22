¿Cuándo se celebra el Día de Pokemón?

The Pokémon Company anunció que el próximo 27 de febrero de 2026, en el marco del Día de Pokémon, realizará un lanzamiento importante.

El Día de Pokémon es un evento anual que conmemora el lanzamiento en Japón de los videojuegos Pokémon Red y Pokémon Green en 1996. Este año, la franquicia cumple 30 años. Desde el estreno de sus juegos originales, Pokémon se ha consolidado como una de las franquicias de entretenimiento más exitosas e influyentes del mundo, con una comunidad apasionada que se mantiene activa.

The Pokémon Company invitó a sus seguidores a ver la presentación Pokémon Presents, que se transmitirá el mismo 27 de febrero, donde se revelarán noticias y anuncios relevantes sobre la saga.

Además, se anunció el relanzamiento de Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja, versiones mejoradas de los clásicos Pokémon Red y Pokémon Green, que debutaron en 1996. Los títulos estarán disponibles para descarga en consolas Nintendo Switch a partir del 27 de febrero de 2026.

Estos juegos, que salieron originalmente en 2004 para la consola portátil Game Boy Advance, podrán descargarse de forma exclusiva en Nintendo Switch como parte de la celebración por el 30.º aniversario de la marca. Estarán disponibles para jugar tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch 2, una vez concluida la presentación Pokémon Presents.





