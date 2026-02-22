¿Cuándo se celebra el Día de Pokemón?

Escenario

¿Cuándo se celebra el Día de Pokemón?

Pokémon es seguido por millones de fans de todas las edades y se ha convertido en una de las marcas de entretenimiento más exitosas del mundo. ¿Cuándo se celebrará en 2026 el Día de Pokemón?

|

time-clock

Un personaje de Pikachu camina por un túnel tras posar para fotos con fans mientras juegan Pokémon GO en sus smartphones durante el evento presencial Pokémon GO Tour: Kalos Los Ángeles 2026 en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California, el 20 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

Un personaje de Pikachu camina por un túnel tras posar para fotos con fans mientras juegan Pokémon GO en sus smartphones durante el evento presencial Pokémon GO Tour: Kalos Los Ángeles 2026 en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California, el 20 de febrero de 2026. ¿Cuándo se celebra el Día de Pokemón? (Foto Prensa Libre: AFP)

The Pokémon Company anunció que el próximo 27 de febrero de 2026, en el marco del Día de Pokémon, realizará un lanzamiento importante.

El Día de Pokémon es un evento anual que conmemora el lanzamiento en Japón de los videojuegos Pokémon Red y Pokémon Green en 1996. Este año, la franquicia cumple 30 años. Desde el estreno de sus juegos originales, Pokémon se ha consolidado como una de las franquicias de entretenimiento más exitosas e influyentes del mundo, con una comunidad apasionada que se mantiene activa.

The Pokémon Company invitó a sus seguidores a ver la presentación Pokémon Presents, que se transmitirá el mismo 27 de febrero, donde se revelarán noticias y anuncios relevantes sobre la saga.

Además, se anunció el relanzamiento de Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja, versiones mejoradas de los clásicos Pokémon Red y Pokémon Green, que debutaron en 1996. Los títulos estarán disponibles para descarga en consolas Nintendo Switch a partir del 27 de febrero de 2026.

LECTURAS RELACIONADAS

- Fin -nombre ficticio-, un joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que se identifica con un lobo gris albino, hace nueve años que forma parte de la comunidad 'therian', personas que aseguran identificarse con animales no humanos y actúan como tal, tapando sus rostros con máscaras, moviéndose a cuatro patas, saltando o reptando, un fenómeno que se ha hecho viral en redes sociales y que hoy y mañana reunirá en ciudades como Barcelona y Bilbao a los miembros de la comunidad. (Foto Prensa Libre: EFE)

Movimiento therian: cuándo surgió y por qué Guatemala y otros países restringen sus encuentros

chevron-right
SUPER BOWL 2026

“NUEVAYoL”, la canción de Bad Bunny que llevó el nombre de Willie Colón al Super Bowl 2026

chevron-right

Estos juegos, que salieron originalmente en 2004 para la consola portátil Game Boy Advance, podrán descargarse de forma exclusiva en Nintendo Switch como parte de la celebración por el 30.º aniversario de la marca. Estarán disponibles para jugar tanto en Nintendo Switch como en Nintendo Switch 2, una vez concluida la presentación Pokémon Presents.
 

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Tendencias entretenimiento Videojuegos 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS