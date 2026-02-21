“NUEVAYoL”, la canción de Bad Bunny que llevó el nombre de Willie Colón al Super Bowl 2026

El compositor de grandes éxitos de la salsa Willie Colón, figura histórica del género, nacido en Nueva York y de origen puertorriqueño, falleció el sábado 21 de febrero, según anunciaron su familia y su mánager en redes sociales.

"Falleció tranquilamente esta mañana, rodeado de su familia querida", indicaron sus allegados en su página de Facebook, sin precisar las causas de su muerte.

El artista, compositor de hitos de la salsa como Aguanilé, La murga y Che Che Colé, tenía 75 años.

Como muestra de su influencia perdurable, es mencionado por su nombre en el éxito de 2025 NUEVAYoL, del cantante ganador del Grammy Bad Bunny, y que forma parte de su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

El 8 de febrero pasado, Bad Bunny hizo un show histórico en el medio tiempo del Super Bowl, y entre las canciones se escuchó el nombre de Colón.

En el minuto 7.41 comienza la canción NUEVAYoL en el Super Bowl 2026. La canción arranca con un fragmento de Un verano en Nueva York, tema de 1975 del Gran Combo de Puerto Rico. Además, contiene otras referencias al país.

Unos segundos después se escucha:

"Willie Colón, me dicen 'el malo', ey

Porque pasan los año' y sigo dando palo'

Vendiеndo disco' como cuadro' 'e Frida Kahlo."

La letra hace referencia al éxito sostenido del artista norteamericano con sangre puertorriqueña, conocido como El malo del Bronx.

Medios como Infobae destacaron que las cifras del espectáculo habrían alcanzado los 142.3 millones de espectadores, según datos atribuidos a NFL Football Operations.

Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el #SuperBowl https://t.co/PBlYbUbT6M — Real Time (@RealTimeRating) February 9, 2026

Menos de dos semanas después se ha dado la noticia de la muerte del cantante.

¿Qué pensaba Willie Colón de Bad Bunny?

En su cuenta de X, el ícono de la salsa expresó en enero de 2025 su opinión sobre el entonces nuevo álbum de Bad Bunny.

"Todo el mundo me está llamando por el grito. Me sorprendió cuando lo vi", escribió al inicio de su mensaje.

Colón reconoció que “en un momento en el que la salsa y Puerto Rico necesitan un impulso”, Benito —nombre de pila del reguetonero— “lo hiciste de una manera reflexiva y respetuosa”.

"Me alegra ver esta evolución", celebró Willie Colón respecto al álbum Debí tomar más fotos.