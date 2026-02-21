Willie Colón: cuáles fueron sus canciones más exitosas de la salsa

Escenario

Willie Colón: cuáles fueron sus canciones más exitosas de la salsa

Willie Colón dejó un legado de canciones que definieron la salsa dura y trascendieron generaciones, consolidándolo como uno de los artistas más influyentes del género.

Buena Vida

|

time-clock

Willie Colón en imágenes de distintas etapas de su carrera musical, ícono de la salsa latina

Willie Colón dejó un legado fundamental en la salsa con éxitos como Idilio, Gitana y sus colaboraciones históricas junto a Héctor Lavoe y Rubén Blades. (Foto Prensa Libre: EFE/FB Willie Colón)

Willie Colón, trombonista, cantante y productor, fue uno de los artistas más influyentes de la salsa.

Desde los años 70, sus colaboraciones con Rubén Blades y otros grandes de la música latina lo consolidaron como un ícono que transformó el sonido de la salsa urbana, mezclando trombones potentes, letras sociales y ritmos pegajosos.

Entre sus 10 éxitos más recordados destacan: Idilio, El gran varón y Calle Luna, Calle Sol, y Todo Tiene Su Final.

El “Malo del Bronx” deja un legado imborrable en la salsa con estos clásicos que marcaron generaciones.

Canciones de Willie Colón

Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran:

Idilio

Una balada salsera que destaca por su melodía romántica y arreglos instrumentales que cautivaron a varias generaciones.

    El gran varón

    Un tema que aborda temas sociales con un mensaje poderoso y reflexivo.

    Calle Luna, Calle Sol

    Salsa urbana que retrata la vida cotidiana y las historias de barrio.

    LECTURAS RELACIONADAS

    Captura tomada de la cuenta en X @rubenblades del cantante panameño Rubén Blades de una publicación este sábado, tras el fallecimiento del emblemático trombonista, compositor e intérprete Willie Colón. (Foto Prensa Libre: EFE)

    Rubén Blades lamenta la muerte de Willie Colón pese a antigua disputa judicial

    chevron-right
    AME7452. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/02/2026.- Fotografía de archivo 04 de diciembre de 2019 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón hablando durante un coloquio en Ciudad de Panamá (Panamá). Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana', falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud. EFE/ Bienvenido Velasco /ARCHIVO

    ¿De qué murió Willie Colón?

    chevron-right

    Che Che Colé

    Famosa por su energía y trombones vibrantes, es un tema que sigue sonando en fiestas y conciertos.

    Pedro Navaja

    Colaboración icónica con Rubén Blades que cuenta una historia urbana cargada de drama y crítica social.

    Sigue Feliz

    Un llamado a la resiliencia y la alegría a pesar de las dificultades de la vida.

    Todo Tiene Su Final

    Su tema más reflexivo, que aborda el paso del tiempo y la inevitabilidad de los cambios.

      Lea también: ¿De qué nacionalidad era Willie Colón?

      ESCRITO POR:

      Buena Vida

      Buena Vida

      Lee más artículos de Buena Vida

      ARCHIVADO EN:

      Malo del Bronx Música latina Salsa Willie Colón 

      PRENSA LIBRE RADIO

      ACERCA DE
      SUSCRIPCIÓN
      CONTACTO
      SÍGANOS EN
      Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS