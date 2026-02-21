Willie Colón: cuáles fueron sus canciones más exitosas de la salsa

Willie Colón, trombonista, cantante y productor, fue uno de los artistas más influyentes de la salsa.

Desde los años 70, sus colaboraciones con Rubén Blades y otros grandes de la música latina lo consolidaron como un ícono que transformó el sonido de la salsa urbana, mezclando trombones potentes, letras sociales y ritmos pegajosos.

Entre sus 10 éxitos más recordados destacan: Idilio, El gran varón y Calle Luna, Calle Sol, y Todo Tiene Su Final.

El “Malo del Bronx” deja un legado imborrable en la salsa con estos clásicos que marcaron generaciones.

Canciones de Willie Colón

Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran:

Idilio

Una balada salsera que destaca por su melodía romántica y arreglos instrumentales que cautivaron a varias generaciones.

El gran varón

Un tema que aborda temas sociales con un mensaje poderoso y reflexivo.

Calle Luna, Calle Sol

Salsa urbana que retrata la vida cotidiana y las historias de barrio.

Che Che Colé

Famosa por su energía y trombones vibrantes, es un tema que sigue sonando en fiestas y conciertos.

Pedro Navaja

Colaboración icónica con Rubén Blades que cuenta una historia urbana cargada de drama y crítica social.

Sigue Feliz

Un llamado a la resiliencia y la alegría a pesar de las dificultades de la vida.

Todo Tiene Su Final

Su tema más reflexivo, que aborda el paso del tiempo y la inevitabilidad de los cambios.

