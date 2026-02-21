¿De qué nacionalidad era Willie Colón?

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como Idilio y Gitana, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud.

Colón nació en El Bronx, Nueva York, Estados Unidos y tenía raíces puertorriqueñas. Estuvo bajo el cuidado de su abuela Antonia Román, quien había emigrado desde Manatí, al norte de Puerto Rico.

Colón fue uno de los pioneros de la música latinoamericana. A pesar de las críticas iniciales, su álbum El malo se consolidó como uno de los primeros en incorporar el “sonido neoyorquino”, que despertó un renovado interés por la música latina durante la década de 1970.

Colón fue fundamental en las carreras de músicos como Rubén Blades, quien cantó por primera vez con su banda en 1975, y Celia Cruz, para quien produjo álbumes como Only They Could Have Done This Album (1977) y el exitoso disco de duetos Celia & Willie (1981).

Su página oficial describe que además de 11 nominaciones al Grammy y un premio Grammy, Colón recibió una beca Chubb de la Universidad de Yale, el reconocimiento más prestigioso que otorga esa institución de la Ivy League. En 1992, se postuló para el Congreso de Estados Unidos, como representante del 17.º Distrito Congresional de Nueva York.

Colón empezó a tocar la trompeta a los 12 años y, dos años después, se pasó al trombón. Debutó grabando en 1967 para el sello Futura, de Al Santiago, pero sufrió un revés cuando la disquera cerró. Alcanzó mayor éxito al firmar con el sello Fania, de Johnny Pacheco. Cuando su vocalista original no pudo asistir a la primera sesión, Pacheco sugirió a Héctor Lavoe como sustituto. La colaboración dio frutos: dos sencillos de sus primeros discos (El malo, Guisando) —“Jazzy” y “I Wish I Had a Watermelon”— se convirtieron en éxitos. Lavoe fue parte esencial de la banda de Colón hasta mediados de los años setenta, cuando su adicción a las drogas provocó constantes ausencias. Aunque su colaboración terminó formalmente en 1975, ambos continuaron trabajando juntos. El último álbum de Lavoe, Strikes Back (1987), fue producido por Colón.

A finales de los años ochenta, Colón formó una nueva banda, Legal Aliens, con músicos más jóvenes. Luego de firmar con Sony, grabó Color americano (1990) y Honra y cultura (1991). En 1993 lanzó Hecho en Puerto Rico, con una banda que incluía a exintegrantes de la Fania All-Stars como Papo Lucca y Bobby Valentín. Tras dejar Sony por falta de apoyo promocional, Colón se mantuvo activo hasta sus últimos años.