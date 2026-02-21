La salsa está de luto: reportan la muerte de Willie Colón a los 75 años

El cantante Willie Colón murió el sábado 21 de febrero. Un reconocido músico de los ritmos latinos.

USA4299. SAN JUAN (PUERTO RICO), 07/08/2025.- Combo de fotografías de archivo donde aparecen los músicos Willie Colón (i) y Rubén Blades. Reconocidos salseros expresaron a EFE su anhelo de que en algún momento no muy lejano Rubén Blades y Willie Colón, quienes formaron uno de los dúos más exitosos en la historia del género, hagan las paces y se reencuentren tras más de 20 años de enemistad por una disputa económica y judicial. EFE/ G. Viera/ B. Velasco ARCHIVO

Se ha confirmado la muerte de Willie Colón, uno de los grandes exponentes de los ritmos latinos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Willie Colón, cantante estadounidense e ícono de la salsa de origen puertorriqueño, ha muerto a los 75 este este sábado 21 de febrero informó su familia a través de un comunicado que ha sido publicado en redes sociales.

"Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia", se lee al inicio.

"Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", dice el sentido mensaje.

El cantautor y pionero de la salsa y conocido como El Malo del Bronx, tuvo una larga carrera.

Entre sus éxitos están El gran varón, Pedro Navaja, Todo tiene su final, Gitana e Idilio, entre muchos otros. Colón nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Estados Unidos, sus padres eran de origen puertorriqueño.

Aprendió en la niñez a tocar el clarinete, la trompeta y posteriormente el trombón. Univisión publicó que a los 15 años llamó la atención del músico y productor musical dominicano, Johnny Pacheco y comenzó su carrera artística.

El viernes 20 de febrero trascendió que el cantante estaba hospitalizado y se pedían oraciones por él.

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Obituario 2026 Tendencias entretenimiento Willie Colón 

