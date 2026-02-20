Premio Lo Nuestro 2026: Bad Bunny y Carín León lideran la lista de ganadores

Bad Bunny fue el gran ganador de la edición 2026 de Premio Lo Nuestro, seguido por el mexicano Carín León, en una ceremonia marcada por homenajes, estrenos y mensajes de respaldo a la comunidad latina en Estados Unidos.

El artista puertorriqueño obtuvo seis galardones, entre ellos Artista del Año, Canción del Año por DTMF y Álbum del Año por Debí tirar más fotos. La velada incluyó colaboraciones inéditas y tributos a figuras emblemáticas de la música latina.

Carín León cerró la noche con cinco premios, entre ellos Colaboración del Año Crossover por Lost in Translation, junto a Kacey Musgraves, y Canción del Año Pop Rock por Vivir sin aire, con Maná.

Karol G y Maluma recibieron tres premios cada uno. La colombiana ganó como Artista Femenina del Año Urbano y Canción del Año por Latina Foreva, además de Colaboración del Año Urbano por +57, junto a Feid, DFZM, Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd.

“Este premio demuestra que cuando se hacen las cosas con autenticidad y amor, la gente siempre las apoya y las celebra”, afirmó Blessd al referirse al primer galardón de su carrera.

La situación de los latinos en Estados Unidos ante la persecución migratoria fue un tema recurrente. “Aprovecho este escenario y lo diré tajantemente: no existe organización ni departamento que, si le hace daño a mi comunidad latina, goce de mi respeto”, expresó Romeo Santos.

Majo Aguilar, quien obtuvo dos premios, los dedicó “a las mujeres de la música mexicana, a los migrantes”. Además, respaldó el mensaje de Santos y reiteró que “el que no da respeto no merece respeto”, en alusión a las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

Juanes, galardonado con el premio a la trayectoria, apareció con una camiseta con el mensaje “Se habla español”. “Yo le debo todo a este país y a la comunidad latina de este país. Esta es mi manera de decir que hay que unirnos y nosotros valemos”, explicó.

Arcángel recibió el reconocimiento como Ícono Urbano; Los Bukis, el premio Legado Musical; y el productor Manolo Díaz fue distinguido con el galardón Visionario, entregado por Manuel Alejandro, Juanes y Carlos Vives, quienes lo consideran clave en sus carreras en Europa.

La española Paloma San Basilio recibió el Premio a la Excelencia, que dedicó a la comunidad hispana. “Creo profundamente en el mestizaje, en quien somos como gente de luz, colores, música, comidas y una forma de ver la vida muy especial”.

Carín León, quien será el primer artista en español en presentarse en la Esfera de Las Vegas, afirmó que su participación es una forma de decir que “aquí estamos y seguimos luchando y dando lo mejor”.

La ceremonia abrió con Marc Anthony, quien estrenó en televisión Como en el idilio y compartió escenario por primera vez con Nathy Peluso en un dueto de salsa.

Cristian Castro y Matisse interpretaron Conmigo sin ti. También destacaron Kany García y Maluma con 1+1, y Carlos Vives con Te dedico.

El espectáculo incluyó cruces generacionales y fusiones musicales. Elena Rose y Rawayana interpretaron Luna de miel y Naguará; Romeo Santos y Prince Royce combinaron Dardos y Lokita por mí; y Sebastián Yatra presentó dos estrenos junto a Gente de Zona y Silvestre Dangond.

Thalía presentó Dancing Queen acompañada por Gracie Bon, Paola Ruiz, Pollito Tropical y Wendy Guevara. El cierre estuvo a cargo de Ryan Castro y Kapo con La Villa. Luego, Castro interpretó Ba Ba Bad Remix con Kybba y se unió a J Balvin para el estreno mundial de Tont.