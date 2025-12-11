Escenario
Maluma lanza “La cosas como son”, su nuevo pódcast tras un año de sanación emocional
Después de un año de crisis, Maluma lanzará el pódcast "Las cosas como son", centrado en conversaciones surgidas durante su propio proceso de sanación.
Maluma lanzará un podcast relacionado con la salud mental. (Foto Prensa Libre: EFE)
Maluma anunció en sus redes sociales que el próximo sábado 13 de diciembre estrenará el pódcast Las cosas como son, dedicado a asuntos de salud mental.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista colombiano explicó que la decisión de crear este espacio fue un regalo de Navidad para sus seguidores.
“Como ustedes saben, este año fue un año muy complejo para mí a nivel emocional, a nivel psicológico. Tuve que pasar por una montaña rusa de emociones y, créanme, era muy difícil ver la luz a través de toda esta oscuridad”, indicó el intérprete de Hawái y Borró Cassette.
En su testimonio aseguró que hace un año estaba subiendo un video en el que contaba lo que estaba pasando. “Siempre que yo veía a alguien con ansiedad, depresión o algún asunto psicológico, mi respuesta automática era: ‘Parce, ocúpate, haz ejercicio, no sé, piensa en otras cosas’, hasta que me pasó a mí y supe que era algo real y supe que era algo delicado que se tenía que tomar con la seriedad absoluta”, agregó.
“A raíz de todo esto que sentí decidí empezar un proceso de sanación y volver a mí. Fue un año de mucha terapia, de sentarme con muchas personas que tienen mucho conocimiento al respecto, y aprovecho este video también para saludarlos a todos ustedes, quienes me ayudaron y fueron parte fundamental de mi proceso”, expresó.
Según explicó, estas conversaciones se convertirán en un pódcast centrado en asuntos que suelen considerarse tabú, como la ansiedad en los hombres.
“Este proyecto lo hago desde mi alma y mi corazón… y para apoyar un poco… créanme que hay luz al final”, dijo al reconocer que, pese a ser un año complejo, ha sido uno de los mejores de su vida.
Dolores y alegrías de Maluma
El 9 de marzo de 2024, Maluma confirmó el nacimiento de su hija con la arquitecta Susana Gómez, mediante una fotografía publicada en redes sociales. La imagen familiar, que se hizo viral, los muestra en la sala de operaciones momentos después del parto, junto al personal médico del centro asistencial ubicado en Medellín, Colombia.
Maluma ha mostrado inclinación por apoyar a la niñez durante su carrera. En 2022 compartió un video en el que documentó el encuentro con Bastián, un niño diagnosticado con cáncer a quien le regaló una casa, uno de sus sueños.
Bastián falleció en 2023. “Mi maestro, mi guía, mi amigo, mi hermanito menor partió, dejándonos todas sus enseñanzas y dejando un vacío enorme que nada ni nadie podrá ocupar”, escribió el artista.
La revista Hola publicó que, en medio del éxito y el reconocimiento, Maluma confesó que tocó fondo. “El cantante colombiano se sinceró a través de varios videos en sus historias de Instagram, espacio en el que habló de las subidas y bajas que ha tenido estos meses. ‘Me han pasado muchas cosas que me han hecho abrir los ojos y cada vez sentirme más seguro de mí mismo, porque aunque ustedes no lo crean a uno le dan inseguridades como a cualquier persona; uno se confunde, uno no sabe qué camino tomar. He tenido un momento de incomodidad, claramente, ansiedad, mucha ansiedad que nunca la había vivido, jamás, porque siempre le puse curas a la ansiedad: simplemente vivía mi vida y, si estaba aburrido y tenía ansiedad, me iba y me tomaba unos chorros con los parceros o me fumaba algo y me relajaba…’”, recogió la revista.
Maluma confesó que el temor se apoderó de él cuando se hizo consciente de que había un conflicto que debía atender. “Tenía miedo de enfrentar en algún momento mi ansiedad… Yo nunca dejaba porque vivía una vida muy apresurada, muy rápida, viviendo a millón, una vida muy social y hacia fuera, no hacia adentro. Cuando hice una pausa y dije: ‘No más, voy a ver qué está pasando en mí’, ahí fue que me entró, de la noche a la mañana…”, reveló.