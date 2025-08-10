Maluma interrumpe su concierto para reprender a fan por peligrosa acción

Se ha hecho viral un video en el que el cantante colombiano Maluma está en su gira +Pretty +Dirty. Los primeros conciertos fueron en el Palacio de los Deportes, de Ciudad de México.

En uno de los conciertos expresó: “México junto a Colombia, es el país que me vio crecer (…) porque México se escribe con ‘M’ de Maluma”, a lo que el público respondió con gritos, reportó EFE.



Sin embargo, en las últimas horas ha surgido un video donde el colombiano detiene su presentación para llamar la atención a una supuesta madre de familia que fue con su bebé al espectáculo.

"Pero señora, yo le voy a decir una cosa. No lo traiga, déjelo ahí, con todo respeto, yo ya soy padre, ¿cuánto tiene? ¿un año? ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están #$%&... donde el sonido está durísimo?”.

“Su bebé ni siquiera sabe que está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo. La verdad eso es un acto de irresponsabilidad y usted estaba con el nene meneando como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar ahí, de verdad”.

En redes sociales recibió comentarios a favor y en contra al respecto de esta momento. Aunque la mayoría fueron de apoyo al cantante.

Tras dos años sin actuar en el país mexicano, a sus 31 años, Maluma reafirmó su conexión con México, con baladas como El Rey y otros temas con raíz mexicana, describió EFE.



Esta conexión también se ha visto reflejada en las colaboraciones que realiza desde hace dos años con artistas como Grupo Frontera y su Por qué será, o Carín León, con quien lanzó Según quién, la canción con más reproducciones en Spotify del álbum del colombiano, y su reciente lanzamiento Si tú me vieras, la cual definieron como “el nuevo himno de los despechados”.

Su conexión con los niños

El 9 de marzo de 2024 Maluma confirmó el nacimiento de su hija con la arquitecta Susana Gómez con una fotografía publicada en redes sociales. Se hizo viral la primera imagen familiar donde besaba a su esposa, un momento después del parto y donde se observa todavía la sala de operaciones y al personal de servicio de la institución ubicada en Medellín, Colombia. Así que la niña tiene un año y cinco meses actualmente.

Maluma ha tenido inclinación por el apoyo a la niñez durante su carrera. En 2022 Maluma compartió un video en sus cuentas de redes sociales en el que evidenció el encuentro que tuvo con Bastián, un niño que fue diagnosticado con cáncer y a quien le regaló una casa. Era uno de los sueños del niño.

Bastián falleció en 2023. "Mi maestro, mi guía, mi amigo, mi hermanito menor partió, dejándonos todas sus enseñanzas y dejando un vacío enorme que nada ni nadie podrá ocupar”, escribió.

