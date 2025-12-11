ChatGPT y Sora permitirán crear videos con Mickey, Marvel y Pixar tras acuerdo entre Disney y OpenAI

Disney anunció el 11 de diciembre que invertirá mil millones de dólares en OpenAI y autorizará que herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT y Sora, utilicen sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de indicaciones de los usuarios.

El acuerdo de licencia, con una vigencia de tres años, permitirá crear videos con más de 200 personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar.

La alianza con OpenAI, según informó el conglomerado, ofrecerá “oportunidades más amplias a través de la IA generativa”, al tiempo que promete “respetar y proteger a los creadores y su trabajo”. Para Sam Altman, director general de OpenAI, citado también en el comunicado, este acuerdo “demuestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden colaborar de manera responsable”.

Entre los personajes disponibles para las creaciones de los usuarios figuran Mickey Mouse, Minnie Mouse, Lilo, Stitch, Ariel, Bella, Bestia, Cenicienta, Baymax, Simba, Mufasa, así como figuras de Encanto, Frozen, Intensamente, Moana, Monsters Inc., Toy Story, Up, Zootopía y otros.

También se incluirán versiones animadas o ilustradas de personajes de Marvel y Lucasfilm, como Black Panther, Capitán América, Deadpool, Groot, Iron Man, Loki, Thor, Thanos, Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker, Leia, el Mandaloriano, Stormtroopers, Yoda y más.

Una de las imágenes de los videos que podrían ser generados entre los personajes de Disney y los usuarios. (Foto Prensa Libre: cortesía Disney)



El acuerdo excluye las voces de los actores y el parecido físico con ellos. Ambas compañías enfatizaron su compromiso con el uso responsable de la inteligencia artificial, y OpenAI se comprometió a aplicar políticas y controles adecuados para cada edad, a fin de evitar la generación de contenido ilegal o dañino y proteger los derechos de autor.

“Disney es el referente mundial en narrativa, y nos entusiasma asociarnos para que Sora y ChatGPT Images expandan la forma en que las personas crean y disfrutan contenido de calidad”, afirmó Altman. “Este acuerdo demuestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden colaborar responsablemente para promover la innovación que beneficia a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a un público más amplio y nuevo”.

Imagen cedida por Sotheby's de un dibujo del diseño de personaje de Mickey Mouse. (Foto Prensa Libre: EFE)

“La innovación tecnológica ha moldeado continuamente la evolución del entretenimiento, al aportar nuevas formas de crear y compartir grandes historias con el mundo”, indicó Robert A. Iger, director general de The Walt Disney Company. “El rápido avance de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria y, a través de esta colaboración con OpenAI, ampliaremos de forma creativa y responsable el alcance de nuestra narrativa mediante la IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras. Unir las historias y personajes icónicos de Disney con la tecnología de OpenAI pone la imaginación y la creatividad directamente en manos de los seguidores de Disney, brindándoles nuevas formas, más ricas y personales, de conectar con los personajes e historias que aman”.

Con información de EFE y AFP.