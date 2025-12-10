Kevin Costner presenta en Disney Plus un especial que reconstruye la primera Navidad

Kevin Costner presenta en Disney Plus un especial que reconstruye la primera Navidad

Está disponible el viaje sagrado del nacimiento de Jesús en esta producción transmitida por Disney Plus: "Kevin Costner Presents: The First Christmas”.

Expertos dan su visión de cómo fue la primera Navidad que vivieron los padres de Jesús, José y María. (Foto Prensa Libre: Disney Plus)

La Navidad está cerca y las plataformas de streaming tienen propuestas para esta temporada. A partir del 10 de diciembre, en Disney Plus está disponible la opción Kevin Costner Presents: The First Christmas, un especial de ABC, Disney+ y Hulu.

Este proyecto es narrado por el ganador del Óscar Kevin Costner, y ofrece una visión de esta historia que sigue inspirando después de más de dos mil años.

Kevin Costner Presents: The First Christmas es un especial navideño dirigido por David L. Cunningham, que busca retratar lo que vivieron los padres de Jesús, así como las distintas pruebas a las que fueron sometidos.

Busca otra mirada de los relatos bíblicos y muestra la crudeza de la opresión romana y la vulnerabilidad de la pareja.

La narración está a cargo de Costner, quien no solo presenta las escenas, sino que también comparte reflexiones sobre su relación con la fe y otras experiencias personales. Se incluyen, además, intervenciones de expertos y líderes religiosos, quienes aportan contexto al relato.

Kevin Costner Presents: The First Christmas se lanzó en ABC el 9 de diciembre, y a partir del 10 está disponible en Disney Plus y Hulu.

“Dicen que la Navidad es la época más maravillosa del año”, le dice Costner a la cámara, sentado en la silla del director. “Ya sea que seas creyente o simplemente tengas curiosidad por la tradición, vuelve conmigo, Kevin Costner, para conocer la historia de la primera Navidad como nunca antes la habías visto”, dice en el video promocional.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Kevin Costner (@kevincostner)

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

