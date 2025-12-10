Kevin Costner presenta en Disney Plus un especial que reconstruye la primera Navidad

La Navidad está cerca y las plataformas de streaming tienen propuestas para esta temporada. A partir del 10 de diciembre, en Disney Plus está disponible la opción Kevin Costner Presents: The First Christmas, un especial de ABC, Disney+ y Hulu.

Este proyecto es narrado por el ganador del Óscar Kevin Costner, y ofrece una visión de esta historia que sigue inspirando después de más de dos mil años.

Kevin Costner Presents: The First Christmas es un especial navideño dirigido por David L. Cunningham, que busca retratar lo que vivieron los padres de Jesús, así como las distintas pruebas a las que fueron sometidos.

Busca otra mirada de los relatos bíblicos y muestra la crudeza de la opresión romana y la vulnerabilidad de la pareja.

La narración está a cargo de Costner, quien no solo presenta las escenas, sino que también comparte reflexiones sobre su relación con la fe y otras experiencias personales. Se incluyen, además, intervenciones de expertos y líderes religiosos, quienes aportan contexto al relato.

Kevin Costner Presents: The First Christmas se lanzó en ABC el 9 de diciembre, y a partir del 10 está disponible en Disney Plus y Hulu.

“Dicen que la Navidad es la época más maravillosa del año”, le dice Costner a la cámara, sentado en la silla del director. “Ya sea que seas creyente o simplemente tengas curiosidad por la tradición, vuelve conmigo, Kevin Costner, para conocer la historia de la primera Navidad como nunca antes la habías visto”, dice en el video promocional.