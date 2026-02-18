¿De qué trata “Porto Rico”, la película con Bad Bunny y Javier Bardem dirigida por Residente?

Bad Bunny, quien inició el año con un Grammy histórico y una actuación vista por millones en el Super Bow LX y ha sido tendencia al invitar a Cazzu a cantar con él en el segundo concierto que dio el 14 de febrero en Argentina trae nuevas noticias.

Benito Antonio Martínez Ocasio protagonizará su primera película: el drama épico Porto Rico, en el debut como director René “Residente” Pérez Joglar, ambos son puertorriqueños.

La cinta contará con las actuaciones de Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton, y será producida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador del Óscar.

Porto Rico narra la historia de José Maldonado Román, conocido como Águila Blanca, un revolucionario que luchó contra el colonialismo a finales del siglo XIX.

“Llevo toda una vida soñando con este momento. Comencé a escribir esta historia hace muchos años, entre giras, encuentros, desencuentros, triunfos y desaciertos”, escribió en Instagram Residente, autor del guion junto al también oscarizado Alexander Dinelaris (Birdman).

Según un comunicado oficial, la película “fusiona una gran escala histórica con un enfoque visceral y poético, y una narrativa envolvente basada en hechos reales”.

Residente publicó además imágenes históricas y agradeció al equipo que le acompaña en este proyecto, donde Bad Bunny tendrá “su primer rol protagónico”.

El artista de 31 años atraviesa una racha imparable. A comienzos de febrero ganó tres premios Grammy gracias a su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el primero en español en obtener el galardón a disco del año. Una semana después, protagonizó el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, el más visto del mundo, con más de 120 millones de espectadores. En ese show exaltó los ritmos, colores y tradiciones de Puerto Rico.

El salto al cine llega tras participaciones menores en cintas como Tren bala, junto a Brad Pitt, y Caught Stealing, con Austin Butler. Porto Rico marcará un nuevo hito en la carrera de Benito Antonio Martínez Ocasio, figura clave en la globalización del reguetón.

Residente, también músico y actor, dijo que buscaba a “alguien que duela Puerto Rico tanto como a mí, y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero”.

Edward Norton, uno de los productores del filme, elogió la dupla Residente–Bad Bunny: “Todo el mundo sabe que René es un poeta del lenguaje y del ritmo. Ahora también verán que es un visionario visual. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama encontrando la mecha de dinamita que llevaba tiempo esperando”.

Con información de AFP.