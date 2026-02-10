¿Quién era el niño que interpretó a Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny entregó simbólicamente un Grammy a un niño en un escenario ambientado como una sala familiar. La imagen, de fuerte carga emocional, desató teorías virales sobre su identidad. Horas después se confirmó que se trataba de Lincoln Fox Ramadan, actor infantil de origen argentino y egipcio, quien personificó al artista en su niñez como un homenaje a sus sueños de infancia.

¿Por qué estuvo en el escenario?

El niño apareció durante un segmento que simulaba un momento televisivo íntimo, con un niño pequeño viendo a Bad Bunny junto a sus padres. La estrella puertorriqueña se acercó al menor y le colocó en las manos un Grammy, mientras pronunciaba: "Cree siempre en ti".

Según la producción del evento, la participación del menor buscaba representar al Bad Bunny niño, como un homenaje a los sueños de infancia del cantante.

Redes sociales y teorías virales

Usuarios en plataformas como X y TikTok compartieron miles de mensajes asegurando que el menor era Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años detenido semanas antes en un operativo migratorio en EE. UU., cuyas imágenes se viralizaron. Uno de los tuits más compartidos decía:

“¿Benito le dio su Grammy a Liam Ramos? Pensé que era una versión infantil de sí mismo. ¡Mi corazón!”



Lincoln Fox Ramadan aparece sonriente vestido como la versión infantil de Bad Bunny, representando al artista de niño en el show del Super Bowl 2026. (Foto: Prensa Libre, Instagram/@the_lincfox)

¿Quién es Lincoln Fox?

Pocas horas después del espectáculo, medios como People y Entertainment Weekly confirmaron que el niño en escena era Lincoln Fox Ramadan, un actor infantil de ascendencia argentina y egipcia. La información fue verificada a través de su propia cuenta de Instagram, donde publicó un video del momento con el mensaje:

“¡Recordaré este día por siempre!”, acompañado de una etiqueta al perfil de Bad Bunny.

Fox reveló que su vestimenta fue diseñada con base en una fotografía de la infancia de Benito Martínez Ocasio, nombre real del artista. Su aparición tuvo como propósito representar simbólicamente al "yo del pasado" del cantante.

Confirmaciones oficiales

El editor de HuffPost, Philip Lewis, fue uno de los primeros en identificar al niño, a partir del video que Lincoln compartió. Además, familiares del actor publicaron mensajes de felicitación que este replicó en sus historias de Instagram.

Por su parte, miembros de la producción del evento aseguraron que la participación fue planeada desde el inicio como un acto de homenaje a la infancia del cantante.

La entrega simbólica del Grammy al niño fue interpretada como una representación del reconocimiento al esfuerzo de la niñez latinoamericana. El mensaje final del artista, "Juntos somos América", reforzó la narrativa de unidad cultural durante todo el espectáculo.

Bad Bunny hizo historia al presentar el primer show de medio tiempo del Super Bowl completamente en español. En su repertorio figuraron temas como “Tití me preguntó”, “Yo perreo sola” y “Voy a llevarte pa’ PR”.

Celebridades y referencias culturales

El espectáculo incluyó apariciones de Pedro Pascal, Jessica Alba, Karol G, Cardi B y Ricky Martin. También se hizo mención a la taquería angelina Villa’s Tacos y se desplegaron banderas de países latinoamericanos.