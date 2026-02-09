Bad Bunny rompe récord de audiencia en el Super Bowl 2026: ¿cuántos vieron su show de medio tiempo frente al espectáculo alternativo?

La noche del domingo 8 de febrero, Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista latino masculino en encabezar el espectáculo de medio tiempo, en medio de señalamientos del actual gobierno de Estados Unidos, desde donde Donald Trump lo habría acusado de “sembrar odio”. El evento, que tuvo competencia directa, apunta a ser uno de los más vistos en la historia del Super Bowl.

Turning Point USA (Punto de Inflexión Estados Unidos) programó un espectáculo alternativo, lo que dio inicio a una competencia por la audiencia. La decisión de realizar el All-American Halftime Show (espectáculo de medio tiempo totalmente estadounidense) se tomó después de que se anunciara a Bad Bunny como el artista principal del evento.

Ambos espectáculos se transmitieron de forma simultánea en distintas plataformas y televisores. Mientras el All-American Halftime Show buscaba celebrar “la fe, la familia y la libertad” de los estadounidenses, el espectáculo encabezado por Bad Bunny resaltó la cultura latina y puertorriqueña, en medio de tensiones sociales y políticas en el país por la situación migratoria.

Medios como USA Today destacaron que las cifras iniciales de ambos espectáculos reflejan que la competencia por la audiencia “no fue reñida”, pues el evento encabezado por Bad Bunny incluso podría haber superado las cifras de su antecesor, Kendrick Lamar, quien atrajo a más de 133.5 millones de visualizaciones.

El All-American Halftime Show, conocido como concierto alternativo y encabezado por el cantante Kid Rock, atrajo a al menos 6.1 millones de espectadores simultáneos en su canal de YouTube, según informó The New York Times.

Con artistas como Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, el espectáculo de medio tiempo alternativo fue promocionado por la organización fundada por Charlie Kirk, a quien se le dedicó el show en homenaje a su muerte.

Datos de Agencia EFE destacan que la audiencia se mantuvo entre los 4.5 y los 5.5 millones de espectadores simultáneos. En su canal de YouTube, pasado el mediodía del 9 de febrero, el evento superaba los 19 millones de reproducciones.

El impacto final aún no ha sido presentado, debido a que el evento también fue transmitido por canales como Daily Wire+, Real America’s Voice, TBN, CHARGE, The National News Desk, NTD.com y OAN News, según informaron sus organizadores.

LET THE ALL-AMERICAN HALFTIME SHOW BEGIN pic.twitter.com/p5DylFny3M — Turning Point USA (@TPUSA) February 9, 2026

Bad Bunny arrasa con audiencias

Por su parte, Bad Bunny, quien al ritmo de Tití me preguntó, Yo perreo sola y Safaera puso a bailar al público del Super Bowl y a los aficionados de la NFL, logró un éxito rotundo con su actuación.

Medios como Infobae destacaron que las cifras habrían alcanzado 142.3 millones de espectadores, según datos atribuidos a NFL Football Operations.

De acuerdo con el medio, dichas cifras no incluyen la repercusión en plataformas como YouTube, TikTok, X y Facebook.Pasado el mediodía de este 9 de febrero, la actuación de Bad Bunny publicada en el canal de YouTube de la NFL superaba los 24 millones de reproducciones, superando ampliamente los registros de otros shows de medio tiempo en la plataforma.