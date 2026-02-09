“Felicidades leyenda”: los artistas que exaltaron la actuación de Bad Bunny en el Show de medio tiempo del Super Bowl y la crítica de Trump

Al ritmo de Tito me preguntó, Yo perreo sola y Safaera, el puertorriqueño Benito Antonio Martínez —más conocido como Bad Bunny— puso al público a bailar durante su presentación.

Con elementos representativos de la cultura puertorriqueña y latina, Bad Bunny ofreció un espectáculo que honró sus raíces, pese a la crítica del presidente de EE. UU., Donald Trump. La fiesta, que tuvo artistas invitados como Ricky Martin y Lady Gaga, llevó al público por una serie de canciones que evocaban el ambiente de una celebración en Latinoamérica.

A pesar de las controversias derivadas de su pronunciamiento en los Grammy contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y de que Donald Trump lo acusó de “sembrar odio”, Bad Bunny rindió homenaje a su natal Puerto Rico. Esto provocó que varios artistas se pronunciaran en apoyo a su actuación.

A pocos minutos de la presentación, diversas figuras reaccionaron al espectáculo, entre ellas Rosalía, Residente, Maluma, Nick Jonas y Lady Gaga.

Uno de los mensajes más destacados fue el de Lady Gaga, quien compartió el escenario con Bad Bunny: “Fue un gran honor para mí formar parte del espectáculo de medio tiempo de Benito. Gracias, Benito, por invitarme y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a su escenario. No me lo perdería por nada del mundo”.

Ricky Martin también se pronunció sobre la presentación: "Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias, Benito. Gracias, Lady Gaga".

Por su parte, Luis Fonsi escribió: “Querido Benito, lo que hoy hiciste por Puerto Rico no tiene precedentes. Muchos vieron un halftime show de un latino; nosotros vimos a alguien gritando lo que somos: alegría, resiliencia, fuerza, música y unidad. Hoy bailé contigo, canté contigo y también lloré. Hoy el Super Bowl lo ganaste tú, nosotros contigo, y tu mensaje llegó a quienes no quieren oír. Qué orgullo boricua. We’re América together. No se puede decir ni más alto ni más claro. Bravo. GRACIAS”.

El DJ Diplo también expresó su respaldo a Bad Bunny: “El verdadero sueño americano no se trata de encajar en un estereotipo, sino de creer en ti mismo cuando el mundo intenta decirte lo contrario. Orgulloso de llamar a Bad Bunny mi amigo: un puertorriqueño, un estadounidense, un creador que se paró en el escenario del Super Bowl y le recordó al mundo que el lenguaje, la cultura y la identidad son parte de la historia de este país".

Asimismo, agregó "en un momento que provocó indignación y debate, eligió la unidad, la alegría y el amor sobre la división, y mostró lo que significa representar a toda América. Esta controversia no debilitó el sueño: demostró por qué creer en ti mismo nunca sonó más americano”.

Los artistas latinos también se unieron en elogios. Maluma publicó un video del evento en sus historias de Instagram, acompañado de la leyenda: “Orgullosamente latino”. En el audio se escucha decir: “Qué locura, Benito. Qué locura, huevón”.

Maluma destaca espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl. (Foto Prensa Llbre: Instagram/Maluma)

Alicia Keys reaccionó al mensaje de Bad Bunny durante su actuación: “La única cosa más poderosa que el odio es el amor”.

Por medio de sus historias, Rosalía compartió: “Felicidades, leyenda”, junto a imágenes con el artista. Cardi B, presente en el escenario como invitada —aunque no cantó—, le dedicó un “Felicitaciones” en sus mensajes temporales.

Junto a un carrusel de fotografías que mostraban su amistad, Residente publicó: “Orgulloso de ti x100pre”.

Una de las artistas de country más destacadas de Estados Unidos, Kacey Musgraves, escribió: “Bueno, eso me hizo sentir más orgullosamente estadounidense que cualquier cosa que haya hecho Kid Rock”.

Donald Trump lanza crítica a Bad Bunny

Luego del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el presidente Donald Trump criticó la actuación del puertorriqueño, a la que calificó como “una de las peores de la historia”, y afirmó que no entendió lo que el rapero decía.

Fue a través de su red Truth Social que Trump escribió: “¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia…! Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”.