“Un tsunami de emociones”: así describió Ricky Martin el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El cúmulo de emociones frente a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl fue una sopresa para muchos, entre ellos uno de los invitados a cantar: Ricky Martín.

El cantante expresó en sus redes sociales al terminar la presentación un post en el que expresó: "Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo", dijo, mientras agredeción al "Conejo Malo", a Lady Gaga y a los organizadores y presentó algunas fotografías personales de este evento que quedará marcada en la historia del evento deportivo.

Ricky Martin también hizo una entrada inesperada, desatando la euforia del público en una canción simbólica con Lo que le pasó a Hawaii. “Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”. La letra es una protesta contra el desplazamiento de las comunidades y la privatización de los recursos naturales.

Entre los artistas y personajes que también fueron parte del público se encontraban: la colombiana Sofía Vergara, el extenista Roger Federer o el cantante estadounidense Jon Bon Jovi son algunas de las celebridades que han asistido al Super Bowl que se celebra este domingo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium de Santa Clara (EE.UU.).



Entre el público también participó el canadiense Justin Bieber junto a su mujer, la modelo Hailey Bieber, así como el rapero Jay-Z junto a sus hijas Rumi y Blue Ivy, o el cómico Adam Sandler.

Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias @sanbenito, gracias @ladygaga thank you @NFL, @RocNation and @AppleMusic pic.twitter.com/pNKgD87jmC — Ricky Martin (@ricky_martin) February 9, 2026

A la pasarela de famosos que forman parte de los 60 mil 500 asistentes de uno de los eventos deportivos más vistos de EE.UU. se suman las muestras de apoyo a Bad Bunny, el protagonista del descanso.



"Te mando todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo¡", escribió Jennifer López en un mensaje el X.



El colombiano J Balvin también se encontraba entre el público como muestra de apoyo al artista puertorriqueño tras su reciente reconciliación. Ambas estrellas del reguetón estuvieron distanciadas durante varios años, con indirectas cruzadas, pero se reconciliaron públicamente en el escenario el pasado 21 de diciembre, cuando Balvin apareció como invitado sorpresa en un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México.

Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el #SuperBowl https://t.co/PBlYbUbT6M — Real Time (@RealTimeRating) February 9, 2026

Con información de EFE