“Uno de los peores de la historia”: Trump reacciona a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

Este 8 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el espectáculo del cantante puertorriqueño Bad Bunny durante el medio tiempo de la edición número 60 del Super Bowl, al que calificó como “uno de los peores de la historia”.

Mediante un mensaje en su red Truth Social, el mandatario estadounidense expresó su rechazo a la presentación del intérprete y agregó que “nadie entendió lo que cantó”.

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”, escribió Trump en su red social.

Añadió que el show de Bad Bunny fue una “afrenta a la grandeza de EE. UU.” y que no representa, según él, los estándares del país en cuanto a “éxito, creatividad y excelencia”.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todos los rincones de Estados Unidos y del mundo”, continuó Trump.

#ÚLTIMAHORA | Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl fue "uno de los peores de la historia". pic.twitter.com/LUZqXjpltK — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 9, 2026

Las críticas del presidente estadounidense al espectáculo persistieron. Afirmó que la actuación, en la que participaron también Lady Gaga y Ricky Martin, fue una “bofetada” para EE. UU.

“No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo del descanso y, fíjense, recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el MUNDO REAL”, publicó Trump.

El Presidente Trump dice que el show de Bad Bunny fue una afrenta a la grandeza de EE. UU. pic.twitter.com/qunIWtB3Wo — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) February 9, 2026

En la parte final de su mensaje, también criticó el saque inicial del Super Bowl y propuso que sea “reemplazado inmediatamente”.

Bad Bunny ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a la política migratoria de Trump. Incluso, en la más reciente entrega de los premios Grammy, el cantante criticó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el #SuperBowl https://t.co/PBlYbUbT6M — Real Time (@RealTimeRating) February 9, 2026

“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, afirmó Bad Bunny.

