Shakira envía un mensaje a Bad Bunny desde El Salvador antes de su show en el Super Bowl 2026

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny aseguró que su histórico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL será una “enorme fiesta”, y que no hará falta entender español para disfrutarlo el domingo 8 de febrero.

El cantante, uno de los artistas más populares del mundo, protagonizará el primer recital del Super Bowl ofrecido principalmente en español, en una elección que desató la furia de sectores conservadores en Estados Unidos.



Más de 120 millones de estadounidenses volverán a seguir en sus pantallas la final de la liga de football americano (NFL) en un fenómeno que, este año más que nunca, adquiere trascendencia cultural y política.



En la competencia deportiva, los Patriots chocarán contra los Seattle Seahawks en Santa Clara, California, en busca de su séptimo título de Super Bowl y primero desde el fin de la dinastía liderada por Tom Brady.

El popular artista puertorriqueño Bad Bunny presentó el viernes 16 de enero, un adelanto del espectáculo en colaboración con Apple Music, y en el que promete que “el mundo bailará” esa noche.

En el video, publicado en YouTube, se observa al cantante con un teléfono móvil en la mano mientras escucha su tema Un baile inolvidable’, hasta que sube el volumen y comienzan a salir de la oscuridad varias personas que le rodean y comienzan a bailar con él.

Bad Bunny no tarda en mover las caderas al ritmo de su propia música. Las personas que bailan son de todas las edades y de diferentes grupos étnicos, ofreciendo una imagen de unidad, en un momento en el que Estados Unidos atraviesa una importante ola antimigratoria por las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump.

Su elección fue criticada por Trump, quien sostuvo que era “una locura” y que nunca había oído hablar de él.

Billboard también menciona que el espectáculo de Bad Bunny llegará tras un destacado 2025 en la carrera del cantante y rapero, con su álbum Debí Tirar Más Fotos pasando cuatro semanas en el No. 1 del Billboard 200 el año pasado. En noviembre, inició una gira mundial en apoyo del álbum con shows programados hasta julio. “La gira ya ha roto récords; solo en los primeros 12 conciertos, Benito recaudó 107 millones dólares con la venta de 697 mil boletos”, dice la publicación.

Shakira en su gira por Centroamérica en El Salvador envió un mensaje de apoyo a Bad Bunny. #n sus redes publicó un video que no ha tardado en hacerse viral: "Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche", le expresó.

El otro concierto

Definida como una alternativa patriótica al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, esta propuesta —organizada por Turning Point USA (Punto de Inflexión Estados Unidos)— cuenta con el respaldo del vicepresidente J. D. Vance, quien manifestó su apoyo para reemplazar a Bad Bunny en dicha presentación.

En medio de la controversia generada por la elección del puertorriqueño como figura principal del evento, el vicepresidente Vance expresó su postura en contra de su participación en uno de los espectáculos más representativos del país.

A pocos días del encuentro entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, la iniciativa ha cobrado fuerza gracias al respaldo de figuras como Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, promocionados por la organización fundada por Charlie Kirk.

Según Turning Point USA, el espectáculo se celebrará el 8 de febrero del 2026 y se describe como un show “totalmente estadounidense”, planteado como alternativa a la presentación de Bad Bunny, a quien Donald Trump ha acusado de “sembrar odio”.

Según la publicidad difundida por Turning Point USA, el espectáculo se realizará este domingo y será transmitido por DW+, Real America's Voice, TBN, CHARGE, National News Desk y en los canales de redes sociales de TPUSA.