Bukele reacciona al primer concierto de Shakira y por qué se dice que el presidente está en medio de una polémica

Entre banderas, pelucas de color lila, ropa de cuero y látex negro miles de salvadoreños y centroamericanos se avocaron el sábado 7 de febrero a la calles circundantes del estadio nacional Jorge 'Mágico' González para asistir al primero de cinco conciertos que la cantante colombiana Shakira dará en El Salvador como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.



A sus 49 años, la "loba" atrajo a El Salvador a sus admiradores guatemaltecos, hondureños, costarricenses y nicaragüenses, quienes desataron su euforia desde horas antes del inicio del concierto entonando sus canciones y vistiendo atuendos característicos de la estrella pop.

El presidente del país Nayib Bukele actualiza con regularidad sus redes sociales con temáticas relacionadas con la visita de la artista internacional.

Por ejemplo, en las historias de su Instagram publicó la llegada de la conocida Loba a la país, el recibimiento que tuvo con banderas colombianas, la respuesta de Shakira en agradecimiento a un mural que el artista salvadoreño Efraín Orellana, TNT, hizo para ella y el último mensaje es un video previo a la entrada de Shakira al primer concierto.



Esta serie de conciertos se inaugura entre el entusiasmo de sus seguidores y de reacciones divididas por el supuesto apoyo gubernamental, encabezado por el presidente Nayib Bukele, para hacer posible los eventos.

EFE reportó que el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) de El Salvador publicó una carta abierta en las redes sociales en la que pide que los conciertos de Shakira no sirvan al Gobierno para “encubrir” lo que alegan son las injusticias que persisten en el país centroamericano.

“Las víctimas inocentes deseamos de todo corazón que tu residencia en El Salvador no la utilice el Gobierno para encubrir la injusticia y sus condenables actos”, dice la carta.



Agrega que esperan que “los mensajes inspiradores de tus canciones y tu presencia en nuestro país sirvan para darnos aliento en la lucha por la libertad de nuestros seres queridos y que nadie más les llore”.



La carta sostiene que los cinco conciertos de la cantante colombiana “se harán bajo un régimen de excepción” que lleva cerca de cuatro años “sin garantías constitucionales y con una violencia estatal que viola derechos humanos con total impunidad”.



No es la primera vez que la artista pisa suelo salvadoreño, después de participar en 1998 en un programa de televisión y en 2006. Ahora, la capital de El Salvador se prepara para recibirla en un escenario montado en el estadio principal del país e, inclusive, un mural en su honor.

Con información de EFE.