Baile, clásicos y momentos emotivos: así fue el concierto inaugural de Shakira en San Salvador

Escenario

Baile, clásicos y momentos emotivos: así fue el concierto inaugural de Shakira en San Salvador

Shakira inauguró en El Salvador su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con un concierto marcado por escenas que quedarán grabadas en los asistentes.

|

time-clock

Shakira durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se presentó en su primera noche en El Salvador el sábado 7 de febrero de 2026, después de las cinco fechas programadas viajará a México. (Foto Prensa Libre: AFP)

Shakira durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se presentó en su primera noche en El Salvador el sábado 7 de febrero de 2026, después de las cinco fechas programadas viajará a México. (Foto Prensa Libre: AFP)

Se hizo realidad el primero de los cinco conciertos que la colombiana Shakira presentará en El Salvador como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Miles de personas se congregaron en los alrededores del Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador, convertido en escenario de esta primera noche. Con ello, el país —de unos seis millones de habitantes— se convierte en el único de Centroamérica que verá actuar a la estrella del pop en esta gira.

Su llegada fue aplaudida por los seguidores de la cantante colombiana que dio un espectáculo histórico para los asistentes.

Sus seguidores la esperaban a las 20 horas, pero hizo su entrada a las 20.45, en la ya tradicional Caminata de la Loba, en la que participó la guatemalteca Yuly Yarima.

Abrió su concierto con La fuerte, una nueva canción que forma parte del disco Las mujeres ya no lloran, que da nombre a la gira.

Casi al inicio del concierto, Shakira saludó a los asistentes de toda Centroamérica. “Este es nuestro primer show, y gracias a la gente de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, de Panamá”, dijo. “No hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada centroamericana”, comentó, mientras el público gritaba a todo pulmón, según un vídeo publicado en Diario El Salvador.

Se estima que cerca de 30 mil guatemaltecos están viajando esta semana al país vecino para asistir a alguna de las presentaciones de la artista.

Su presentación continúo con Girl like me, tema que interpreta junto a la banda estadounidense de hip hop/pop Black Eyed Peas. También sonaron La intuición —una de las más coreadas por el público— y Estoy aquí, uno de los primeros éxitos que la posicionaron en América Latina.

LECTURAS RELACIONADAS

Shakira en El Salvador

Shakira en El Salvador: De qué se trata la "Caminata con la Loba" y quiénes participarán con la artista colombiana

chevron-right
AME2536. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 06/02/2026.- Una mujer ofrece calendarios con la imagen de la cantante colombiana Shakira este jueves, en San Salvador (El Salvador). Shakira comienza el sábado la 'residencia centroamericana' en El Salvador, el único país de la región donde actuará la 'loba', con cinco fechas repartidas en dos fines de semana, en medio del entusiasmo de sus seguidores y de reacciones divididas por el supuesto apoyo gubernamental, encabezado por el presidente Nayib Bukele, para hacer posible los eventos. EFE/Rodrigo Sura

Así fueron las primeras horas de Shakira en El Salvador antes del concierto

chevron-right

La artista también expresó: "nosotras las mujeres cada vez que nos caemos nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más fuertes, un poquito más resilientes", además de comentar lo difícil de su vida en los últimos años.

Mientras cantaba Estoy aquí, se lanzaron fuegos pirotécnicos, y más tarde interpretó también Pies descalzos, Te felicito y TQG, ante un público que se mantuvo animado durante toda la noche.

Acróstico fue uno de los momentos más emotivos. La canción es emblemática, lanzada en el 2023 y que fue dedicada a sus hijos Milán y Sasha. La copa vacía fue parte del espectáculo que puso a bailar a los asistentes.

La bicicleta, La tortura, Chantaje, Soltera , La última, Ojos así y Hips don't lie también estuveron en el repertorio de la colombiana. Monotonía, la famosa canción de 2022 se posicionó en las listas mundiales de popularidad tuvo más de 3 millones de reproducciones en las primeras 24 horas.

Casi al cierre del espectáculo Antología, Suerte  (Whenever, Wherever), se hizo presente mientras la artista recordaba sus primeros años.

El Waka Waka (This time for Africa) llenó de energía el ambiente en el estadio salvadoreño en el concierto de aproximadamente hora y media.

El cierre fue dedicado a su manada con Loba y BZRP Music Sessions #53,  tema que en poco más de veinticuatro horas de lanzarse logró casi 64 millones de reproducciones en YouTube y de donde se desprende la frase "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".


ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

El Salvador Shakira Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS