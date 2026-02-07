Baile, clásicos y momentos emotivos: así fue el concierto inaugural de Shakira en San Salvador

Se hizo realidad el primero de los cinco conciertos que la colombiana Shakira presentará en El Salvador como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Miles de personas se congregaron en los alrededores del Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador, convertido en escenario de esta primera noche. Con ello, el país —de unos seis millones de habitantes— se convierte en el único de Centroamérica que verá actuar a la estrella del pop en esta gira.

Su llegada fue aplaudida por los seguidores de la cantante colombiana que dio un espectáculo histórico para los asistentes.

Así fue el arribo de nuestra loba @Shakira al estadio Jorge el Mágico para #LMYNLWorldTorElSalvador pic.twitter.com/MwoKyFHzny — Shakira Pasión | Club de fans (@ShakiraPasionMx) February 8, 2026

Sus seguidores la esperaban a las 20 horas, pero hizo su entrada a las 20.45, en la ya tradicional Caminata de la Loba, en la que participó la guatemalteca Yuly Yarima.

Abrió su concierto con La fuerte, una nueva canción que forma parte del disco Las mujeres ya no lloran, que da nombre a la gira.

Casi al inicio del concierto, Shakira saludó a los asistentes de toda Centroamérica. “Este es nuestro primer show, y gracias a la gente de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, de Panamá”, dijo. “No hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada centroamericana”, comentó, mientras el público gritaba a todo pulmón, según un vídeo publicado en Diario El Salvador.

🇸🇻 #ElSalvador | Al inicio de su primer concierto en el estadio «Mágico» González #Shakira como parte de su gira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», realizó uno de sus momentos más icónicos, la «Caminata con la Loba». Así se vivió en una noche que vibra 📷 pic.twitter.com/Z89XWOmvfq — Informativo El Salvador (@informativ53930) February 8, 2026

Se estima que cerca de 30 mil guatemaltecos están viajando esta semana al país vecino para asistir a alguna de las presentaciones de la artista.

#DeDiversión Shakira saluda al público y agradece a todos sus fans que han llegado de toda Centroamérica. Destaca que este es el primer show de este 2026. Video: Karla Corvera/#DiarioES pic.twitter.com/Q21YiaxIOc — Diario El Salvador (@elsalvador) February 8, 2026

Su presentación continúo con Girl like me, tema que interpreta junto a la banda estadounidense de hip hop/pop Black Eyed Peas. También sonaron La intuición —una de las más coreadas por el público— y Estoy aquí, uno de los primeros éxitos que la posicionaron en América Latina.

La artista también expresó: "nosotras las mujeres cada vez que nos caemos nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más fuertes, un poquito más resilientes", además de comentar lo difícil de su vida en los últimos años.

Mientras cantaba Estoy aquí, se lanzaron fuegos pirotécnicos, y más tarde interpretó también Pies descalzos, Te felicito y TQG, ante un público que se mantuvo animado durante toda la noche.

#Shakira interpreta en El Salvador una de las canciones que la catapultó à la fama #LasMujeresYaNolloran pic.twitter.com/JZxawGIokS — Salvadoreño Noticias (@salvadoreno_n) February 8, 2026

Acróstico fue uno de los momentos más emotivos. La canción es emblemática, lanzada en el 2023 y que fue dedicada a sus hijos Milán y Sasha. La copa vacía fue parte del espectáculo que puso a bailar a los asistentes.

La bicicleta, La tortura, Chantaje, Soltera , La última, Ojos así y Hips don't lie también estuveron en el repertorio de la colombiana. Monotonía, la famosa canción de 2022 se posicionó en las listas mundiales de popularidad tuvo más de 3 millones de reproducciones en las primeras 24 horas.

Casi al cierre del espectáculo Antología, Suerte (Whenever, Wherever), se hizo presente mientras la artista recordaba sus primeros años.

El Waka Waka (This time for Africa) llenó de energía el ambiente en el estadio salvadoreño en el concierto de aproximadamente hora y media.

El cierre fue dedicado a su manada con Loba y BZRP Music Sessions #53, tema que en poco más de veinticuatro horas de lanzarse logró casi 64 millones de reproducciones en YouTube y de donde se desprende la frase "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".



