Así fueron las primeras horas de Shakira en El Salvador antes del concierto

La cantante colombiana Shakira comienza el sábado 7 de febrero la "residencia centroamericana" en El Salvador, el único país de la región donde actuará la "loba", con cinco fechas repartidas en dos fines de semana en medio del entusiasmo de sus seguidores.



Shakira anunció tres conciertos de su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en San Salvador el pasado diciembre, agotando las entradas en menos de 24 horas.



En medio de la fiebre por lograr entradas, Bukele publicó en X: "El Salvador está cambiando y Centroamérica también. Shakira agotó todos los boletos de sus 3 fechas en menos de 24 horas. Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país".

A lo que Shakira respondió horas después con un breve mensaje: "Gracias, El Salvador y Centroamérica. ¡Vamos con dos fechas más!".

Con lo que sumó otros dos conciertos para un total de cinco eventos a celebrarse los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, en San Salvador; convirtiendo a este pequeño país -de unos 6 millones de habitantes- en el único de Centroamérica que verá actuar a la estrella del pop.



San Salvador será, además, una de las capitales donde la artista internacional celebre más conciertos en Latinoamérica, solo por detrás de Ciudad de México, donde la cantante logró hacer doce fechas ante 780 mil espectadores.

Shakira llega a El Salvador

Uno de los primeros momentos que se han viralizado de de la cantante fue su llegada a El Salvador. Se le observa bajando del avión al lado de sus hijos mientras saluda a los asistentes.

Además, los hijos de la artista colombiana han sido captados en imágenes y videos.

La intérprete de Te felicito también mostró una actualización del escenario donde estará la noche del 7 de febrero a través de sus redes sociales.

No es la primera vez que la artista pisa suelo salvadoreño, después de participar en 1998 en un programa de televisión. Ahora, la capital de El Salvador se prepara para recibir a la "loba" en un escenario montado en el estadio principal del país e, inclusive, un mural en su honor.



La obra artística lleva la firma del grafitero salvadoreño Efraín Orellana, conocido como TNT, y está compuesta por el rostro de Shakira con el mapa de El Salvador de fondo y otros símbolos representativos del país centroamericano.

Un homenaje para la cantante.



Usuarios de redes sociales han criticado al presidente Bukele por, supuestamente, traer el concierto de la colombiana a El Salvador para "mejorar la imagen del país", en medio de los esfuerzos del Gobierno por atraer turismo y proyectar la mejoría de la seguridad, tras años de altos índices de delincuencia.

Una mujer exhibe una camiseta de la cantante colombiana Shakira en un taller en Ciudad Merliot, El Salvador, previo a las presentaciones de la colombiana. (Foto Prensa Libre: AFP)



El Gobierno salvadoreño ha subido a sus redes sociales un video promocional dando la bienvenida a aquellos turistas que aterricen en el país en el marco del concierto: "Shakira te espera, nosotros también". Junto con un enlace de una "agenda" para "vivir la experiencia de la Residencia Centroamericana".

Las calles de San Salvador se han vestido también de banderas colombianas.

La colombiana ha aparecido en videos junto al mandatario. La Administración de Bukele ha promocionado otros espectáculos musicales con artistas internacionales a través de sus canales digitales como Mike Bahía, Juan Luis Guerra, Elvis Crespo o Iron Maiden.

Con información de EFE y AFP.



