¿Quién es la guatemalteca Yuly Yarima y cómo ganó la oportunidad de caminar con Shakira en El Salvador?

La cantante colombiana Shakira llegará a El Salvador en su residencia centroamericana con Las mujeres ya no lloran World Tour 2026. Los conciertos, programados para el 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero están siendo esperados por los seguidores de diferentes países y también de Guatemala.

Según datos poporcionados por la ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, al menos 30 mil asistentes serán guatemaltecos.Yuly Yarima, es una de ellas.

Yarima ha estado impactada por Shakira por años y uno de sus sueños era verla en vivo. "Siempre tuve la ilusión de asistir a algún concierto en México, pero no lo logré. Cuando supe del concierto en El Salvador comenté con mi familia mi deseo de ir. Mi hermano me apoyó con la entrada y la compré el 24 de diciembre, como regalo de Navidad y cumpleaños", dice la guatemalteca que el 1 de febrero pasado cumplió años.

Pero, no solo la escuchará. La guatemalteca que también es cantante, actriz y reina de belleza partició en una dinámica organizada por la productora del concierto, Two Show Producciones. "La actividad consistía en que quienes teníamos entrada para el concierto podíamos participar por un espacio para integrar la “manada” con la que la artista ingresa al inicio de su show. Esta dinámica la realiza en todos los conciertos que ha presentado", explica Yarima.

Había tres dinámicas distintas y ella participó en una que consistía en caminar con la canción Loba en algún lugar representativo de la ciudad donde se vive. "Realicé mi video cerca de la Torre del Reformador, un lugar icónico de la ciudad de Guatemala. Para participar, era necesario publicar el video, inscribirse y presentar factura o comprobante de la compra de la entrada. Además, se buscaba generar viralidad entre los contactos", explica la también cantante.

Compartó el video con amigos y conocidos, y poco a poco fue aumentando en vistas hasta que fue tomada en cuenta. "Hay ganadores de todos los países y el espacio para mí corresponde al primer concierto, que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero", dice horas antes de salir rumbo al país vecino.

También comparte que tendrán una acreditación y un ensayo previo, "estamos muy emocionados. Nos proporcionarán un atuendo que consiste en una capa metálica y anteojos para caminar junto a ella", explica.

"Recuerdo que siempre fui fanática desde niña, pero la canción con la que más conecté fue Hips Don’t Lie. He seguido su carrera porque soy cantante y su proyección artística me ha marcado profundamente. Independientemente de todo, considero que esta experiencia es un regalo de la vida y de Dios: la oportunidad de estar cerca de una artista que ha influido en mi crecimiento artístico", dice emocionada.

La guatemalteca este año, además tuvo un pastel muy especial de cumpleaños, inspirado en su artista favorita: Shakira.