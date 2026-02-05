¿Cúando es el concierto de Shakira en El Salvador?

La cantante colombiana Shakira se presentará en El Salvador con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" y ofrecerá cinco conciertos en febrero.

AME5550. MONTEVIDEO (URUGUAY), 03/12/2025.- La cantante colombiana Shakira se presenta en un concierto de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025' este miércoles, en Montevideo (Uruguay). Shakira presenta el primero de los dos espectáculos que ofrecerá en Montevideo, ciudad a la que regresa 25 años después de su última actuación. EFE/ Gaston Britos

Shakira tiene una gira exitosa y durante febrero tendrá cinco conciertos en su residencia en El Salvador con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". (Foto Prensa Libre: EFE)

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en la gira más exitosa de la carrera de Shakira. A lo largo de su trayectoria, la artista ha vendido 4.9 millones de entradas en 206 espectáculos, con ingresos totales que superan los US$529.7 millones (más de Q4,130 millones). El próximo sábado 7 de febrero será su primera fecha en El Salvador.

La gira n Centroamérica y tendrá cinco fechas en El Salvador. Los conciertos siguientes están programados para los días 8, 12, 14 y 15 del mismo mes. Las tres primeras fechas se agotaron en pocas horas tras la apertura de la venta.

Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador.

En total, se habilitaron siete localidades, con precios que oscilan entre los US$45 (Q351) y US$275 (Q2,145).

Según el medio salvadoreño La Prensa Gráfica, en una entrevista con EBS —empresa encargada del montaje—, ya se instaló la pasarela donde Shakira realizará la icónica “Caminata con la Loba”. La estructura tiene una extensión de aproximadamente 40 metros y llega hasta el centro de la cancha.

Récord mundial en giras latinas

Shakira también ha sido reconocida por romper el récord Guinness como la artista con la gira de música latina más exitosa de todos los tiempos, al recaudar US$421.6 millones (Q3,288 millones) con su actual tour, desbancando al mexicano Luis Miguel.

La cantante de Barranquilla vendió 3.3 millones de entradas en 86 espectáculos, según Billboard Boxscore, superando así los 2.9 millones de boletos y los US$409.5 millones (Q3,195 millones) obtenidos por Luis Miguel en su Tour 23-24.

El récord fue alcanzado tras su presentación en el estadio Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, el 11 de diciembre pasado, cuando sus ingresos ya llegaban a US$410.3 millones (Q3,201 millones).

Shakira también dejó atrás a otros artistas del género urbano: Bad Bunny, con US$314.1 millones (Q2,451 millones) y 1.9 millones de entradas vendidas en 2022; y Karol G, con US$313.3 millones (Q2,442 millones) por 2.3 millones de boletos durante su gira Mañana será bonito, entre 2023 y 2024.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira finalizará su gira el 4 de abril en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, tras un cierre latinoamericano el 27 de febrero en Ciudad de México.

Con información de EFE.

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

