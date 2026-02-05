Super Bowl 2026: ¿Se filtraron las canciones que cantará Bad Bunny?

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny aseguró que su histórico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL será una “enorme fiesta”, y que no hará falta entender español para disfrutarlo.

El cantante, uno de los artistas más populares del mundo, protagonizará el domingo 8 de febrero el primer recital del Super Bowl ofrecido principalmente en español, en una elección que desató la furia de sectores conservadores en Estados Unidos.

El propio Bad Bunny aprovechó su triunfo del domingo en los premios Grammy para condenar la actual ofensiva migratoria del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien esta vez se ausentará de la final de la liga de futbol americano (NFL) y criticó la elección del cartel musical.

Desde la NFL, el comisionado Roger Goodell expresó confianza en que el artista usará esta plataforma “para unir a la gente”. El jueves 5, en una conferencia de prensa en San Francisco (California), Bad Bunny evitó pronunciarse sobre asuntos políticos y, en su lugar, prometió “una enorme fiesta” en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), durante el descanso de la final entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Además, se ha filtrado un video donde al parecer están los ensayos del evento y es de donde ha surgido el posible listado de canciones del evento.

En la publicación se alcanza a escuchar el tema BAILE INoLVIDABLE, de su disco Debí Tirar más Fotos. Los seguidores también han hecho sus posibles predicciones del espectáculo y no han dudado en preguntar a la inteligencia artificial.

El medio Marca también destacó que el productor Tiany, quien compartió a través de Apple Music el playlist "Megamix del Super Bowl LX 2026 (mezcla de DJ)". Entre las opciones están:

DtMF

Monaco

Nuevayol

Chambea

Solo de Mí

Safaera

Dákiti

25/8

Vuelve Candy B

Voy a llevarte pa PR

Eoo

Moscow Mule

Tití Me Preguntó

La Santa

Baile inolvidable

Efecto

El Apagón

Callaita

“Tengo muchos invitados”

Bad Bunny, de 31 años, ya conoce de primera mano el espectáculo, pues actuó como invitado en el recital de Shakira y Jennifer López en el 2020.

Aun así, Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre verdadero del Conejo Malo— insistió en que ni siquiera entonces imaginó ser el intérprete principal y unir su nombre al de otras superestrellas como Rihanna, Lady Gaga, Madonna o Prince.

El puertorriqueño respondió con humor a la inevitable pregunta sobre los posibles artistas invitados que lo acompañarán.

“Tengo muchos invitados. Van a ser mi familia, mis amigos, toda la comunidad latina alrededor del mundo que me apoya y todo el país”, dijo con una sonrisa. “Saben que es algo que no voy a decir, no sé por qué lo preguntan”.

Con información de AFP.