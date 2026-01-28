“Es igual a ti”: lo que los hijos de Shakira dijeron sobre la novia de Alejandro Sanz

“Es igual a ti”: lo que los hijos de Shakira dijeron sobre la novia de Alejandro Sanz

Un momento entre Shakira, Alejandro Sanz y Candela Márquez en el reciente documental "Cuando nadie me ve" provoca reacciones en redes y se hace viral.

MADRID, 04/12/2024.- El cantautor y compositor Alejandro Sanz y su novia, la actriz Candela Márquez, posan a su llegada a la alfombra roja del acto de entrega del premio Personaje del Año Vanity Fair 2024 al cantautor, este miércoles en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

El cantautor y compositor Alejandro Sanz y su novia, la actriz Candela Márquez desatan un momento polémico por un comentario de Shakira el día que la cantante se conoció con Márquez. (Foto Prensa Libre: EFE)

Las luces y las sombras —“un poco la historia de todo lo que ha ido pasando y cómo se ha ido respondiendo a esos momentos como podía”— es lo que intentó recoger Cuando nadie me ve, el documental sobre la vida y obra de Alejandro Sanz, que el martes 27 de enero se estrenó en España, tras su mayor crisis existencial.

“Como en la vida de casi todo el mundo, hay altibajos. En la de un artista lo que pasa es que se juntan cosas como depender mucho del éxito y eso crea a veces un estrés extra”, reflexiona el músico en una charla con EFE en Madrid.

Sanz habla así tras superar una depresión hace un par de años que lo desenamoró de la música, ganar su vigésimo cuarto Latin Grammy con su disco ¿Y ahora qué? y esbozar de nuevo una sonrisa.

También se ha viralizado una escena que ha dado mucho de qué hablar: un fragmento del encuentro con Shakira en Ciudad de Miami, cuando él está acompañado de Candela Márquez, su novia desde octubre del 2024.

“Me dicen mis hijos: ‘Es igual a ti, la novia de Alejandro’”, expresa la colombiana mientras le sonríe a Sanz. Esto ha desatado polémicas y comentarios encontrados sobre si fue oportuno decirlo.

El público ha comparado desde el principio a Márquez con Shakira y ha comentado también sobre la química entre ambos artistas.

Musicalmente han colaborado en tres ocasiones. La primera fue en el 2005 con La tortura, incluida en Fijación oral Vol. 1 de Shakira. Un año después, lanzaron Te lo agradezco, pero no, que formó parte de El tren de los momentos de Sanz y se convirtió en otro éxito comercial. La tercera colaboración llegó en el 2025 con Bésame, tema incluido en el EP ¿Y ahora qué? del español.

¿Qué más cuenta el documental?

En un momento del documental, en una etapa temprana de su carrera, afirma que no sabe decir que “no”, y recibe un espontáneo “puff” del entrevistador como vaticinio de lo que se le viene encima. “He aprendido a decirlo. Ese es uno de los problemas grandes que tenemos y que más daño nos hace. Hay que practicar el no”, responde desde este presente más consciente de su salud mental.

“Ahora la gente lo puede reconocer antes y tomar medidas, porque la sociedad ha cambiado mucho. Cuando a mí me pasaba alguna cosa así en 1992, ni siquiera lo exteriorizaba. Eran los primeros conatos de que algo no estaba bien, pero tirabas para adelante como fuera, y mucha gente se quedaría en el camino”, considera.

Al preguntarle por compañeros de profesión muy jóvenes, como Aitana o Shawn Mendes, que también han hecho públicos sus quiebres mentales, añade: “La industria tiene que escuchar un poco a los artistas y sobre todo pensar que detrás hay seres humanos”.

En Cuando nadie me ve, titulado como una de sus canciones más conocidas, su vida privada tiene tanto peso como la artística, como un continuo entrelazado. De ahí las intervenciones de su exesposa Raquel Perera o el honesto relato en torno a su segundo hijo, Alexander, que nació en el 2003, fruto de una aventura extramatrimonial, y cuya existencia se dio a conocer tres años después.

En ese sentido, afirma que no ha sentido “pudor” al grabar este trabajo, que ha requerido dos años y que cambió de manos de Netflix a Movistar Plus+ por la orientación inicial.

“No me gustaba la idea de hacer un ‘reality’ o que tuviéramos que fingir cosas”, argumentó en una entrevista previa con EFE.

Sanz se expone como nunca: desde sus inicios con el pelo cardado en el grupo heavy de su barrio, su aprendizaje flamenco o sus flirteos con la Movida madrileña de los años ochenta del siglo pasado.

Entre testimonios de figuras como Shakira —con los rumores de un posible romance entre ambos—, Juan Luis Guerra, Laura Pausini o Rosalía, se aborda también la dolorosa muerte de su padre y la ruptura con su mánager de toda la vida, Rosa Lagarrigue.

Una de las grandes narrativas de su carrera es su conquista de la credibilidad como creador, infravalorado al principio, hasta que llegó Corazón partío, un tema que su discográfica quería publicar en una versión pop más plana, sin sus rasgos folclóricos.

Tras conquistar el premio a la Grabación del Año en la última ceremonia de los Latin Grammy, en uno de los últimos planos se le ve colocar el gramófono en una pared de su casa que sobrecoge por la cantidad de galardones que la adornan.

“(Lo de los premios) es algo que aprendí a apreciar (…) Ahora que veo todo lo que ha pasado en mi carrera, decidí tenerlos ahí para verlos y que me recuerden el trabajo que hay detrás”, argumenta un Sanz que, aparentemente, ya no oculta nada.

Con información de EFE

