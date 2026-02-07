Shakira en El Salvador: De qué se trata la “Caminata con la Loba” y quiénes participarán con la artista colombiana

Entre banderas, pelucas de color lila, ropa de cuero y látex negro miles de salvadoreños y centroamericanos se avocaron el sábado a la calles circundantes del estadio nacional Jorge 'Mágico' González para asistir al primero de cinco conciertos que la cantante colombiana Shakira dará en El Salvador como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.



A sus 48 años, la "loba" atrajo a El Salvador a sus admiradores guatemaltecos, hondureños, costarricenses y nicaragüenses, quienes desataron su euforia desde horas antes del inicio del concierto entonando sus canciones y vistiendo atuendos característicos de la estrella pop.



El Salvador se convierte así en el único de Centroamérica que verá actuar a la estrella del pop en esta gira, con la que Shakira rompió a finales de enero el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares.



Ataviadas con ropa similar a las del video de su éxito "Las de la intuición", Ariadna y Andrea hicieron fila desde temprano para ingresar al estadio y cumplir su sueño de ver en directo a Shakira. Ambas, madrastra e hijastra, representan a dos generaciones diferentes que siguen a la "loba".



A la espera para ingresar al estadio también hubo tiempo para el comercio y la comida. Entre las miles de personas se desplazaban vendedores de camisas, pañuelos, llaveros y hasta billetes con el rostro de Shakira, además de colocarse numerosos puestos con comida entre un amplió despliegue militar.

¿Qué es la Caminata de la Loba?

La salida de Shakira a sus conciertos se ha caracterizado por una dinámica que ha trascendido y en la que los seguidores de diferentes países quieren participar. Caminar junto a ella en la conocida: Caminata de la Loba.

Esto nace con el tema llamado Loba y los seguidores participan en diferentes dinámicas para entrar junto a su ídolo musical mientras ella va hacia el escenario.

Todos caminan al ritmo de la canción y también visten un atuendo inspirado en Shakira para acompañar a la barranquillera e intérprete de Estoy aquí y Waka Waka.

Esta actividad es una de las más esperadas. La productora Two Shows invitó a las dinámicas donde fueron seleccionados y publicados en el Instagram oficial.

Dentro de ellos está la guatemalteca Yuly Yurima, cantante y modelo guatemalteca quien está dentro del primer grupo que participará en esta actividad.

En entrevista con Prensa Libre compartió que había tres dinámicas distintas y ella participó en una que consistía en caminar con la canción Loba en algún lugar representativo de la ciudad donde se vive. "Realicé mi video cerca de la Torre del Reformador, un lugar icónico de la ciudad de Guatemala. Para participar, era necesario publicar el video, inscribirse y presentar factura o comprobante de la compra de la entrada. Además, se buscaba generar viralidad entre los contactos", explica la también cantante.

Compartó el video con amigos y conocidos, y poco a poco fue aumentando en vistas hasta que fue tomada en cuenta. "Hay ganadores de todos los países y el espacio para mí corresponde al primer concierto, que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero", dice horas antes de salir rumbo al país vecino.

Con información de EFE.