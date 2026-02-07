Quién es el DJ que abrirá los conciertos de Shakira durante su residencia en El Salvador

La cantante colombiana Shakira comienza este sábado la residencia centroamericana en El Salvador, el único país de la región donde actuará la Loba, con cinco fechas repartidas en dos fines de semana.

Según información oficial, se esperan cerca de 82 mil asistentes durante la residencia, que tendrá cinco conciertos programados para el 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero de 2026.

Una de las sorpresas de la noche será el encargado de abrir los esperados conciertos: el artista salvadoreño DJ Mikhail López.

A pocas horas de que comience el espectáculo del primer concierto, escribió en sus redes sociales: “Se llegó el primer día de 5, cinco días llenos de muchas buenas cosas y positivismo en El Salvador. Los veo desde las 18 horas. Opening Shakira Día 1”. Se espera que Shakira salga al escenario a las 20 horas.

En una entrevista con Infobae, DJ Mikhail López destacó que la ocasión exige versatilidad y conocimiento del público. “Tocaré de todo un poco, ya que es un concierto de tres generaciones, comenzando desde los noventa. Así que sonarán éxitos de esa época y éxitos actuales”, explicó.

En su trayectoria, el DJ ha sido telonero de reconocidos artistas internacionales como Bad Bunny, Karol G, Arcángel, Natanael Cano, Carlos Vives, Los Ángeles Azules, Maná, Eladio Carrión, Daddy Yankee y Manuel Turizo, como aparece en sus redes oficiales.

El estadio donde cantará la colombiana y se presentará el DJ tiene capacidad para unos 30 mil espectadores. En su costado sur, frente a un gigantesco mural de la diva de Barranquilla, el grafitero Efraín Orellana, de 36 años, dice que su obra “es una especie de homenaje” para dar “la bienvenida” a la artista.

Con información de AFP y EFE.