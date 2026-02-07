Shakira sufre un pequeño accidente en su primer concierto

La cantante colombiana Shakira se reencontró la noche del sábado 7 de febrero en El Salvador con su “manada centroamericana”, después de dos décadas sin presentarse en un escenario de ese país, durante el primero de los cinco conciertos que ofrecerá en San Salvador.

Al grito de “¡buenas noches, El Salvador!”, los miles de fanáticos que abarrotaron el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González estallaron en aplausos y gritos para dar paso a las primeras interpretaciones de La fuerte, Girl Like Me, Las de la intuición y Estoy aquí.

“Muchas gracias a todos los que han venido desde otros países para estar acá. Definitivamente esto es un regalo y no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada centroamericana”, agradeció la colombiana.

La “loba” provocó aún más euforia al mencionar a cada país de Centroamérica, evidenciando la alta presencia de guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, panameños y costarricenses entre el público.

Al repertorio se sumaron Acróstico, Te felicito y La bicicleta, temas que los asistentes corearon en medio de un montaje teatral, juegos de luces de colores —entregadas a cada persona al ingresar— y fuegos artificiales.

En una de las interpretaciones sufrió un pequeño accidente. Mientras interpretaba Si te vas, canción de 1998, resbaló, pero se puso de pie de inmediato para seguir con el espectáculo.

El Salvador se convierte así en el único país de Centroamérica que verá actuar a la estrella del pop en esta gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con la que Shakira rompió a finales de enero el récord mundial Guinness de la gira de música latina más exitosa, al recaudar 421.6 millones de dólares.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira realiza una gira que contempla casi un centenar de conciertos y concluirá el 4 de abril con un show en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, tras su última presentación en Latinoamérica, programada para el 27 de febrero en Ciudad de México.

Esta serie de conciertos se inaugura en medio del entusiasmo de sus seguidores y de reacciones divididas por el supuesto apoyo gubernamental, encabezado por el presidente Nayib Bukele, para hacer posibles los eventos.