Shakira en El Salvador: el público le canta “Feliz Cumpleaños” a su llegada al primer concierto

La cantante colombiana Shakira comienzó el sábado la "residencia centroamericana" en El Salvador, el único país de la región donde actuará la "loba", con cinco fechas repartidas en dos fines de semana.



Shakira anunció tres conciertos de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en San Salvador el pasado diciembre, agotando las entradas en menos de 24 horas.



En medio de la fiebre por lograr entradas, Bukele publicó en X: "El Salvador está cambiando y Centroamérica también. Shakira agotó todos los boletos de sus 3 fechas en menos de 24 horas. Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país".



A lo que Shakira respondió horas después con un breve mensaje: "Gracias, El Salvador y Centroamérica. ¡Vamos con dos fechas más!". Con lo que sumó otros dos conciertos para un total de cinco eventos a celebrarse los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, en San Salvador; convirtiendo a este pequeño país -de unos 6 millones de habitantes- en el único de Centroamérica que verá actuar a la estrella del pop.



San Salvador será, además, una de las capitales donde la artista internacional celebre más conciertos en Latinoamérica, solo por detrás de Ciudad de México, donde la cantante logró hacer doce fechas ante 780 mil espectadores.

¡Feliz cumpleaños Shakira!

A su llegada al recinto, algunos de sus seguidores la esperaban mientras esperaban ver La caminata con la Loba junto a reconocidos influencers y personas que participaron para hacer la entrada junto a la colombiana.

Mientras Shakira preparaba detalles, parte del público empezó a cantar Feliz Cumpleaños. La cantante llegó a sus 49 años el pasado 2 de febrero. Nació el 2 de febrero de 1977, no ha pasado una semana de esta fecha especial.

A este detalle la estrella de la música agradeció, saludó a su público y puso sus manos en el corazón en un gesto emotivo.

El público de El Salvador cantándole el Feliz Cumpleaños a Shakira antes de iniciar su primer show #LMYNLWorldTourElSalvador #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/vXkjZ1fxCG — lobadomesticada (@d0mesticada) February 8, 2026

Con información de EFE.