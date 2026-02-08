Confirman que la boda del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny fue real

El enlace matrimonial celebrado este domingo durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, encabezado por Bad Bunny, fue una unión real, según confirmó el representante del artista a la revista Variety.

La pareja se casó en el escenario más visto de Estados Unidos, como parte de la escenografía presentada por el “Conejo Malo” durante el entretiempo.

El puertorriqueño lideró el espectáculo del descanso en un Super Bowl histórico, al convertirse en el primer artista en presentar un repertorio musical íntegramente en español.

A una actuación repleta de símbolos de su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo. EFE

Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el #SuperBowl https://t.co/PBlYbUbT6M — Real Time (@RealTimeRating) February 9, 2026

A través de las pantallas, más de 120 millones de estadounidenses siguieron la final de la liga de football americano (NFL) en un fenómeno que, este año más que nunca, adquiere trascendencia cultural y política.

Las miradas estaban puestas en la actuación del medio tiempo de Bad Bunny, bajo una expectación disparada tras su éxito en los premios Grammy y su contundente protesta contra el gobierno de Donald Trump.



Las expectativas se cumplieron. Desde el primer segundo, Bad Bunny hizo un guiño a la identidad latina: “¡Qué rico ser latino!”, exclamó, mientras arrancaba su presentación con Tití me preguntó y mostraba diversos elementos de la cultura de la región. Voy a llevarte pa' PR también formó parte del repertorio, junto con un fragmento de Gasolina, interpretado con acompañamiento de violines.