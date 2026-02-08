Bad Bunny: 7 mensajes de los 13 minutos del show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El espectáculo de Bad Bunny duró poco más de 13 minutos, en los que se observaron elementos de las raíces latinas, costumbres, ritmos y música que fueron más allá de un simple playlist musical.

El artista puertorriqueño presentó una puesta en escena que combinó proyecciones en video con la acción en el campo de fútbol americano, su escenario principal, acompañado de bailarines, músicos, otros artistas y niños, en un espectáculo del que ya había compartido algunos minutos en enero.

Pero ¿qué mensajes y frases destacaron dentro de esta presentación de uno de los artistas latinos más reconocidos en la actualidad?

Vea aquí la presentación completa:

Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el #SuperBowl https://t.co/PBlYbUbT6M — Real Time (@RealTimeRating) February 9, 2026

1. Reafirma la cultura latina

Desde los primeros segundos, el mensaje fue: “¡Qué rico es ser latino!”, con una imagen entre cañaverales que representa el trabajo agrícola compartido en la región. En esta parte, “Tití me preguntó” fue la canción que abrió el espectáculo, dedicada a su tía. Fue el segundo sencillo del nuevo álbum de Bad Bunny, titulado Un verano sin ti.

2. El talento de músicos latinoamericanos

Hubo momentos de compartir. Por ejemplo, los segundos de “Gasolina” —canción icónica del perreo— se incluyeron como parte del espectáculo. “Están escuchando música de Puerto Rico, de los barrios y los caseríos”, dijo el boricua.

3. Una invitación a ver otros talentos

La sorpresa llegó con la aparición de Lady Gaga, quien interpretó una versión en salsa de Die With a Smile y bailó junto a Bad Bunny. En la casa rosa, que también fue parte del escenario, aparecieron otros invitados, entre ellos: Pedro Pascal, Cardi B, Kendall Jenner, Karol G, Young Miko y Jessica Alba.

4. La canción que cantó Ricky Martin

Ricky Martin también hizo una entrada inesperada, desatando la euforia del público en una canción simbólica con Lo que le pasó a Hawaii. “Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”. La letra es una protesta contra el desplazamiento de las comunidades y la privatización de los recursos naturales.

5. “Nunca dejé de creer en mí”

Durante el espectáculo también se presentó. “Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, y si estoy hoy aquí, en el Super Bowl LX, es porque nunca, nunca dejé de creer en mí, y tú también deberías creer en ti”, expresó.

6. La entrega del Grammy

Uno de los momentos más especiales fue cuando Bad Bunny le entregó su Grammy a un niño latino.

Se ha especulado que el niño es Liam Conejo, quien pasó casi dos semanas detenido junto a su padre, indocumentado, en un centro de detención familiar en Dilley, Texas. Durante ese tiempo, el niño revivía constantemente el momento en que vio a su padre esposado mientras su madre lloraba desde la ventana.

Después de la intervención de un juez federal, la familia regresó a Minneapolis en espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo.

Ni los padres ni el artista han confirmado la participación del niño, pero el gesto ha sido uno de los más aplaudidos del espectáculo.

7. Los países que mencionó

El cierre de la presentación fue una sorpresa para América Latina, en la que el artista mencionó país por país. En las manos llevaba un balón que decía: “Juntos somos América”. El puertorriqueño cerró con un mensaje de unidad, el cual fue proyectado en las pantallas: "The only thing more powerful than hate is love (Lo único más poderoso que el odio, es el amor)".

Paraguay Bolivia Perú Ecuador Brasil Colombia Venezuela Guyana Chile Argentina Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala México Cuba República Dominicana Jamaica Haití Antigua Anguila Uruguay Estados Unidos Canadá Puerto Rico Paraguay

La polémica

El puertorriqueño se convirtió el primero en protagonizar el show en español, condenó con dureza la ofensiva antimigratoria del republicano, que ha sembrado el temor en una buena parte de la comunidad latina en Estados Unidos.



La magnitud y agresividad de estas redadas generó indignación incluso en una parte de la base de apoyo de Trump, especialmente tras la muerte a tiros de dos estadounidenses por agentes de migración en Mineápolis.

El artista declaró el año pasado que excluyó a Estados Unidos de su última gira por miedo a las redadas y las acciones de los agentes migratorios en los recintos.

Según Roger Goodell, comisionado de la NFL, la decisión de invitar a Bad Bunny a amenizar el descanso de la Super Bowl se tomó de manera “meditada” y pensando en la “unidad”.



En la isla caribeña, muchos de sus compatriotas se reunieron el domingo para disfrutar del recital de su ídolo, una enorme fuente de orgullo en este delicado momento.

Donald Trump, de su lado, tenía previsto seguir el partido desde su residencia de Mar-a-Lago, Florida. Trump, al igual que muchos de sus partidarios, arremetió contra las invitaciones a Bad Bunny y Green Day, que actuarán antes y son también feroces críticos del republicano, afirmando que el cartel es "terrible" y "sembrará odio".



La presencia del reguetonero, el artista más reproducido en Spotify, ha atraído aún más la atención global sobre la cita cumbre del deporte norteamericano, una máquina comercial sin igual que este año puede superar sus propios récords de negocios.