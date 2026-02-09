El vestuario que usó Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y las referencias culturales en escena

El reciente espectáculo que Bad Bunny habría realizado en el Super Bowl sigue dando de qué hablar, principalmente por la apuesta de representar la cultura puertorriqueña y exaltar lo latino. Uno de los aspectos que más ha resaltado es la elección del vestuario utilizado durante su performance.

En los más de 13 minutos que duró su espectáculo, Benito Antonio Martínez hizo una serie de referencias a la cultura latina, desde ritmos y bailes hasta el vestuario. Un ejemplo fue el atuendo usado por la artista Lady Gaga en su participación: lució un vestido flamenco azul de Luar, diseño que se inspira en la bandera de Puerto Rico.

“El vestido drapeado azul celeste que hacía un guiño al primer color del triángulo de la bandera puertorriqueña, que estuvo vigente entre 1895 y 1952. Luego se oscureció el tono de azul sobre el que está dibujada la estrella blanca”, destalla agencia EFE.

El vestido de Gaga también incluía un accesorio tipo broche inspirado en la flor nacional de Puerto Rico, la flor de maga, según destaca CNN en Español. El vestuario de la producción también envió un mensaje al utilizar colores referentes a Puerto Rico.

Uno de los temas que más expectativa generó entre los amantes de la moda fue el vestuario que usaría el artista, ya que medios internacionales destacan que la moda ha sido un canal que Bad Bunny ha utilizado en algunas ocasiones como forma de protesta, en escenarios como la Met Gala o The Tonight Show, según el medio.

Pese a algunas especulaciones, Bad Bunny sorprendió al usar un atuendo elaborado por la marca española Zara. Se trató de un conjunto monocromático compuesto por camisa con cuello y corbata, con un diseño al estilo de jugador de fútbol americano con el dorsal 64, además de pantalones y zapatillas Adidas.

Uno de los elementos que más destacó de su vestuario fue el apellido que aparecía en la camiseta utilizada en la primera parte del espectáculo, donde se leía Ocasio, un guiño a su nombre real, según destaca People.

Tras la actuación de Lady Gaga, Bad Bunny se cambió a un saco del mismo color, acompañado de accesorios como un lujoso reloj Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, valorado en USD 75,000, según People.

Medios como CNN señalan que la elección de un atuendo monocromático podría responder a que el artista no quería que su vestuario llamara más la atención que los mensajes transmitidos en su espectáculo. También destacan que aún no se conoce cómo se concretó la colaboración con Zara, aunque podría estar relacionada con el envío de un mensaje vinculado al dominio del español.

Bad Bunny y Lady Gaga durante el show de medio tiempo de Super Bowl. (Foto Prensa Libre: EFE)

“Un mensaje transmitido de forma silenciosa pudo haber sido sobre accesibilidad y una reticencia a ostentar riqueza en un momento en que muchos hogares estadounidenses enfrentan el aumento del costo de vida”, resalta CNN sobre el atuendo de Bad Bunny.

El mensaje de Bad Bunny a las costureras de Zara

Medios internacionales resaltan que este lunes los empleados de la marca de moda Zara recibieron una tarjeta de agradecimiento de parte de Bad Bunny por el vestuario elaborado para su presentación.

“Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto! Benito”, señala la Agencia EFE.

Con información de Agencia EFE, CNN en español y People.