Bad Bunny llevará su música al continente asiático por primera vez al presentarse en el Billions Club Live de Spotify

Bad Bunny sigue llevando su música a nuevos escenarios. Esta vez ofrecerá su primer concierto en Asia, donde presentará su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour y sus más grandes éxitos en Tokio.

El artista puertorriqueño fue anunciado para encabezar el evento de la serie Spotify Billions Club Live, concierto que fue anunciado por la plataforma musical y que se realizará el próximo 7 de marzo en Tokio.

El anuncio de la llegada de Bad Bunny al continente asiático se da días después de su polémica presentación, que dividió comentarios. A través de un comunicado, la plataforma anunció este concierto, en el que Bad Bunny llevará la música latina a un nuevo escenario.

La plataforma de streaming resaltó que la participación de Bad Bunny “es un testimonio de su increíble alcance global y del poder de la música latina para conectar con fans de todo el mundo”.

Spotify destacó que Bad Bunny ha tenido grandes éxitos en el 2025, ya que fue nombrado Artista Global Top de Spotify por cuarta vez, hecho sin precedente en la plataforma. Asimismo, señaló que ha tenido un gran alcance en el 2026, luego de su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, que se convirtió en el más escuchado de la historia.

Este formato ha llevado a artistas como Ed Sheeran a Dublín, Miley Cyrus a París y The Weeknd a Los Ángeles a presentarse en espectáculos únicos.

En esta ocasión, Spotify destaca que la presentación celebra la trayectoria histórica de Bad Bunny en el Club de los Mil Millones, que incluye 28 canciones hasta el momento, entre ellas “DtMF”, “Tití Me Preguntó” y “Callaita”.

“Si bien el espectáculo coincide con la agenda de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS, este es un concierto independiente de una sola noche”, destaca Spotify en su comunicado.

Canciones de Bad Bunny en el Club de los Billones (al 17 de febrero del 2026)